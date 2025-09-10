Цены на нефть растут после атаки Израиля на Катар

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 сентября 2025, 10:01 Читати українською

Цены на нефть растут после атаки Израиля на Катар

Цены на нефть выросли в среду, 10 сентября, после атаки Израиля на руководство ХАМАС в Катаре и призывов президента США Дональда Трампа в Европу ввести тарифы на покупателей российской нефти. Однако слабый рыночный прогноз ограничил рост, сообщает Reuters.

Цены на нефть выросли в среду, 10 сентября, после атаки Израиля на руководство ХАМАС в Катаре и призывов президента США Дональда Трампа в Европу ввести тарифы на покупателей российской нефти.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,35, или на 0,53%, до $66,74 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на $0,36, или на 0,57%, до $62,99 за баррель.

Цены выросли на 0,6% во время предыдущей торговой сессии после того, как Израиль заявил об атаке на руководство ХАМАС в Дохе. Премьер-министр Катара отметил, что это чревато сорвать мирные переговоры между ХАМАС и Израилем.

Реакция нефтяного рынка была относительно ограничена из-за общей слабости рынка. Оба бенчмарка выросли почти на 2% вскоре после атаки, но затем отступили после того, как США сообщили До сих пор, что подобное больше не повторится на ее территории.

«Умеренная реакция цен на нефть на эти новости, а также скептицизм по заявлениям президента США Трампа о возможном ужесточении санкций в отношении российской нефти… оставляют нефть уязвимой к снижению цен», — отметил в своей заметке рыночный аналитик IG Тони Сийкамор.

По данным источников, Трамп призвал Европейский Союз ввести 100% тарифы на Китай и Индию как стратегию давления на президента России ролодимира Путина.

Китай и Индия являются основными покупателями российской нефти, что помогло поддерживать российскую казну с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, несмотря на сильное санкционное давление со стороны США.

«Расширение вторичных тарифов на других крупных покупателей, таких как Китай, может нарушить экспорт российской сырой нефти и усилить глобальное предложение, являющееся бычьим сигналом для цен на нефть», — написали аналитики LSEG.

Трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на своем заседании на следующей неделе, что будет стимулировать экономическую активность и спрос на нефть.

Но фундаментальные показатели остаются слабыми. Управление энергетической информации США предупредило, что мировые цены на нефть будут под значительным давлением в ближайшие месяцы из-за роста запасов, поскольку ОПЕК+ увеличивает добычу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами