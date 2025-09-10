Цены на нефть растут после атаки Израиля на Катар

Цены на нефть выросли в среду, 10 сентября, после атаки Израиля на руководство ХАМАС в Катаре и призывов президента США Дональда Трампа в Европу ввести тарифы на покупателей российской нефти. Однако слабый рыночный прогноз ограничил рост, сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,35, или на 0,53%, до $66,74 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на $0,36, или на 0,57%, до $62,99 за баррель.

Цены выросли на 0,6% во время предыдущей торговой сессии после того, как Израиль заявил об атаке на руководство ХАМАС в Дохе. Премьер-министр Катара отметил, что это чревато сорвать мирные переговоры между ХАМАС и Израилем.

Реакция нефтяного рынка была относительно ограничена из-за общей слабости рынка. Оба бенчмарка выросли почти на 2% вскоре после атаки, но затем отступили после того, как США сообщили До сих пор, что подобное больше не повторится на ее территории.

«Умеренная реакция цен на нефть на эти новости, а также скептицизм по заявлениям президента США Трампа о возможном ужесточении санкций в отношении российской нефти… оставляют нефть уязвимой к снижению цен», — отметил в своей заметке рыночный аналитик IG Тони Сийкамор.

По данным источников, Трамп призвал Европейский Союз ввести 100% тарифы на Китай и Индию как стратегию давления на президента России ролодимира Путина.

Китай и Индия являются основными покупателями российской нефти, что помогло поддерживать российскую казну с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, несмотря на сильное санкционное давление со стороны США.

«Расширение вторичных тарифов на других крупных покупателей, таких как Китай, может нарушить экспорт российской сырой нефти и усилить глобальное предложение, являющееся бычьим сигналом для цен на нефть», — написали аналитики LSEG.

Трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на своем заседании на следующей неделе, что будет стимулировать экономическую активность и спрос на нефть.

Но фундаментальные показатели остаются слабыми. Управление энергетической информации США предупредило, что мировые цены на нефть будут под значительным давлением в ближайшие месяцы из-за роста запасов, поскольку ОПЕК+ увеличивает добычу.