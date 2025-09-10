Бензиновые авто не сдают позиций: что покупали украинцы в августе

В августе 2025 года украинский автопарк пополнился примерно 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. По данным ассоциации «Укравтопром», этот показатель на 0,4% превышает июльские показатели 2025 года.

Среди зарегистрированных бензиновых авто, 2,2 тыс. единиц были новыми, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как количество импортируемых подержанных авто выросло на 1%, составив 10,9 тыс. единиц.

Новые авто

Топ-5 новых легковушек с бензиновыми двигателями:

Hyundai Tucson — 228 ед.

Mazda CX-5 — 126 ед.

Suzuki SX4 S-Cross — 95 ед.

Skoda Kodiaq — 90 ед.

Skoda Karoq — 85 ед.

Подержанные авто

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf — 680 ед.

Volkswagen Tiguan — 607 ед.

Nissan Rogue — 581 ед.

Audi Q5 — 571 ед.

Audi A4 — 364 ед.

