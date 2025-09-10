В августе 2025 года украинский автопарк пополнился примерно 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. По данным ассоциации «Укравтопром», этот показатель на 0,4% превышает июльские показатели 2025 года.
Бензиновые авто не сдают позиций: что покупали украинцы в августе
Среди зарегистрированных бензиновых авто, 2,2 тыс. единиц были новыми, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как количество импортируемых подержанных авто выросло на 1%, составив 10,9 тыс. единиц.
Новые авто
Топ-5 новых легковушек с бензиновыми двигателями:
- Hyundai Tucson — 228 ед.
- Mazda CX-5 — 126 ед.
- Suzuki SX4 S-Cross — 95 ед.
- Skoda Kodiaq — 90 ед.
- Skoda Karoq — 85 ед.
Подержанные авто
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf — 680 ед.
- Volkswagen Tiguan — 607 ед.
- Nissan Rogue — 581 ед.
- Audi Q5 — 571 ед.
- Audi A4 — 364 ед.
Источник: Минфин
