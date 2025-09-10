Минфин привлек более 11 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 9 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,33 млрд грн в эквиваленте, что на 6,09 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,24 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,54 млрд грн под 16,35% с погашением 14 октября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

157,61 млн грн под 17,09% с погашением 10 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

604,58 млн грн под 17,80% с погашением 27 сентября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%);

5,13 млрд грн под 14,94% с погашением 27 июня 2026 года.

В иностранной валюте:

80,71 млн евро под 3,19% с погашением 25 февраля 2027 (первичное размещение).

В сентябре Минфин уже мобилизовал более 16,5 млрд. грн. в эквиваленте. С начала 2025 года — 372,4 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 1,8 трлн грн.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.