Apple представила iPhone 17 и другие новинки

Во вторник, 9 сентября, Apple представила новое поколение своих смартфонов — iPhone 17. В линейку вошли четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Кроме того, компания показала наушники AirPods Pro 3 и смартчасы Apple Watch Series 11, SE 3 и Apple Watch Ultra 3.

iPhone 17

Базовый iPhone получил немало технических обновлений, начиная с лучшего дисплея и заканчивая камерами с большими сенсорами.

Новый iPhone 17 оснащен большим 6,3-дюймовым дисплеем (против 6,1-дюймового у предшественника) с поддержкой ProMotion, обеспечивающей частоту обновления до 120 Гц. Экран стал ярче — пиковая яркость достигает 3000 нит.

Впервые для этой линейки появилась функция Always-On, позволяющая отображать экран блокировки в затемненном режиме. Еще дисплей получил более тонкие рамки и лучшее защитное стекло Ceramic Shield 2, которое делает экран более устойчивым к падениям и царапинам.

Устройство работает на новом процессоре A19, что повышает быстродействие CPU и GPU. Чип имеет 6 вычислительных ядер: 2 производительных и 4 энергоэффективных. Графическая подсистема имеет 5 ядер и поддерживает трассировку лучей.

Apple заявляет о приросте производительности GPU на 20% по сравнению с чипом A18, который использовался в предшественнике iPhone 16. Еще в чипе есть 16-ядерный нейронный модуль для обработки задач искусственного интеллекта.

Батарея iPhone 17 обеспечивает весь день работы и на 8 часов больше воспроизведения видео по сравнению с прошлогодним iPhone 16. Воспроизведение видео в iPhone 17 — до 30 часов. Отметим, что хранилище теперь начинается не со 128 ГБ, как раньше, а с 256 ГБ.

Заметные изменения затронули и камеру. Фронтальный модуль получил новый квадратный 12-мегапиксельный сенсор, вдвое больше предыдущего. В Apple уверяют, что он все равно качественно снимает вне зависимости от ориентации.

Задняя панель получила систему камер Dual Fusion с детекторами на 48 и 12 мегапикселей. Apple подчеркивает: эти два модуля заменяют сразу четыре — основную, телефото с 2-кратным зумом, ультраширокоугольную и макро.

iPhone 17 предлагается в пяти цветах:

фиолетовый (Lavender),

голубой (Mist Blue),

салатовый (Sage),

черный (Black),

белый (White).

Цены на iPhone 17 в США начинаются с $799 за 256 ГБ. В прошлом году iPhone 16 тоже стартовали с $799, однако хранилище имело вдвое меньше — 128 ГБ.

Предварительные заказы можно будет оформить начиная с пятницы 12 сентября, а поставки начнутся с 19 сентября.

iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон Apple

iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple — его толщина всего 5,6 мм. Устройство получило 6,5-дюймовый дисплей с поддержкой ProMotion (120 Гц), Always-On Display и пиковой яркостью до 3000 нит.

Ceramic Shield 2 закрывает смартфон с обеих сторон, а по бокам его защищает титановая рама.

Смартфон оснащен модемом C1X, работающим вдвое быстрее и потребляющим на 30% меньше энергии. Устройство поддерживает только eSIM, что позволило увеличить батарею и обеспечить работу в течение целого дня. Apple обещает к 27 часам воспроизведения видео.

iPhone Air оснащен новой системой камер Fusion, которая поддерживает четыре фокусных расстояния — 13, 26, 28 и 35 мм — и предлагает два режима съемки: 1x и 2x. Впереди iPhone Air получил 18-МП фронтальную камеру из Center Stage.

Apple iPhone Air будет доступен в четырех цветах:

черный (Space Black),

белый (Cloud White),

бежевый (Light Gold),

светло-голубой (Sky Blue).

К премьере iPhone Air Apple подготовила аксессуары: чехол MagSafe и защитный бампер из поликарбоната, которые можно соединить с изящным ремешком на плечо за $59.

iPhone 17 Pro

Линейка iPhone 17 Pro получила алюминиевый корпус с Ceramic Shield с обеих сторон и самый большой аккумулятор среди всех моделей. По словам Apple, у iPhone 17 Pro Max его хватит до 39 часов воспроизведения видео.

Самое заметное изменение — так называемое «плато камеры» на задней панели, которое теперь занимает большую часть корпуса, а не только блок объективов. К этому добавляется и новый яркий цвет — оранжевый.

Камера iPhone 17 Pro претерпела серьезный апгрейд. Впервые все три модуля оснащены 48 МП сенсорами. Телеобъектив стал мощнее — получил сенсор на 56% больше и возможность 8-кратного оптического зума. Смартфон поддерживает 1x, 2x, 4x и 8x телеобъектив, а цифровой зум достигает 40x для фотоснимков.

Селфи-камера тоже обновилась: теперь это 18 МП модуль из Center Stage.

Для видео доступна поддержка Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Log, ACES, а также новые функции профессиональной съемки, включая ProRes RAW и синхронизацию камер Genlock.

Как и новая модель Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max оснащены чипом A19 Pro. Кроме того, смартфоны имеют испарительную камеру для более эффективного охлаждения.

Минимальная встроенная память также 256 ГБ, но впервые в Pro Max доступно до 2 ТБ.

Обе модели — 6,3-дюймовая Pro и 6,9-дюймовая Pro Max — предлагаются в трех цветах:

серебристом (Silver),

синем (Deep Blue),

оранжевый (Cosmic Orange).

Цены на iPhone 17 Pro стартуют от $1 099, а на iPhone 17 Pro Max — от $1199. Обе модели имеют 256 ГБ памяти в базовой версии. Для iPhone 17 Pro это повышение цены на $100, но оно соответствует стоимости 16 Pro с 256 ГБ. Pro Max в версии с 2 ТВ памяти обойдется в $1 999.

AirPods Pro 3

Apple представила AirPods Pro 3, что стало первым крупным обновлением флагманских наушников за последние три года.

В ходе презентации компания продемонстрировала новые возможности модели:

Обновленный дизайн.

Улучшенное активное шумоподавление, работающее вдвое эффективнее, чем у предыдущего поколения.

Встроенный монитор сердечного ритма.

Функция «живого» перевода на базе Apple Intelligence.

Улучшенное прилегание благодаря анализу более 10 тысяч 3D-сканов ушей.

Пять размеров амбушюр по выбору.

Защита от воды по стандарту IP57, позволяющая использовать их во время тренировок или дождя.

До 8 часов работы без подзарядки, а в режиме слухового аппарата — до 10 часов.

Как сообщает Apple, AirPods Pro 3 обеспечивают «лучшее в мире активное шумоподавление (ANC) среди беспроводных наушников-вкладышей» — они подавляют вдвое больше шума, чем AirPods Pro предыдущего поколения, и в четыре раза больше, чем оригинальные AirPods Pro.

Это стало возможным благодаря мощным микрофонам и передовой технологии обработки звука в сочетании с новыми амбушурами пенопласта для пассивной шумоизоляции.

Цена AirPods Pro 3 составляет $249.

Apple Watch Series 11, SE 3 и Ultra 3

Apple представила новое поколение своих смартчасов: Apple Watch Series 11 и обновленную бюджетную версию Apple Watch SE 3, а также обновленную версию своих часов для спортсменов и поклонников активного образа жизни Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch Series 11

Дизайн Apple Watch Series 11 во многом повторяет предыдущую модель, но устройство стало на 10% тоньше и легче Series 9. Новая модель получила поддержку 5G и прочнее стекло. Вместе с часами выйдет новая операционная система watchOS 26, которая позволит распознавать движения запястьями для отклонения вызовов и сообщений, а также добавит новые циферблаты, включая эффект «жидкого стекла».

Кроме того, Series 11 первыми получат функции мониторинга серьезных заболеваний, в частности гипертонии. Часы способны работать без подзарядки в течение суток. Apple Watch Series 11 будет доступен в корпусах из переработанного алюминия и полированного титана по стартовой цене от $399.

Apple Watch SE 3

Обновленная версия Apple Watch SE 3 получила более быстрый процессор S10, крепкое фронтальное стекло, постоянно включенный дисплей и встроенный 5G-модем. Устройство также имеет датчик падения, функцию «двойного нажатия», распознавание движения запястьем, обнаружение апноэ во сне и оценку качества сна.

SE 3 будут доступны в алюминиевых корпусах цвета «север» и «звездный свет», а также в увеличенном 44-миллиметровом корпусе. Заявленное время автономной работы составляет до 18 часов, а скорость зарядки увеличена вдвое.

Стартовая цена Apple Watch SE 3 с 40-миллиметровым дисплеем — $249.

Apple Watch Ultra 3

Новая модель Apple Watch Ultra 3 поддерживает 5G и спутниковое соединение, а также получила увеличенный экран LTPO3, который растянут до краев, хотя размеры корпуса остались такими же, как у предшественника.

Как и в предыдущих моделях, эти часы ориентированы на длительную автономность: до 42 часов в обычном режиме и до 72 часов в режиме низкого энергопотребления. Также он получил улучшенный GPS для более точного отслеживания тренировок.

Новые смартчасы могут посылать уведомления о признаках гипертонии и оценивать качество сна.

Apple Watch Ultra 3 доступен в черном и натуральном титановом цвете по цене от $799. Модель можно предварительно заказать в США, а официальный релиз состоится 19 сентября.