Гетманцев: схемы в игорном бизнесе обходятся бюджету более чем в 20 миллиардов ежегодно

За последние полтора года государственный бюджет потерял более 30 млрд гривен из-за схемы уклонения от налогообложения выигрышей в сфере азартных игр. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев по итогам заседания ВСК по уклонению от налогообложения в игорном бизнесе.

Он привел пример: один из участников рынка, имеющий 7% дохода отрасли, официально платит 42% налогов с выигрышей, в то время как крупнейший оператор с 36,2% рынка платит всего 0,03% от общей суммы выигрышей.

Как работает схема

Гетманцев объяснил, что схема работает так: конторы оприходуют все ставки через программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) и выплачивают выигрыши, но при доначислении налога идут в суд, где обжалуют доначисления, аргументируя, что налоговая не может доказать, что это были именно выигрыши, а не возврат депозитов. Суд отменяет решение налоговой, хотя возврат депозитов также не освобождается от налогообложения.

Проблема состоит в том, что у Государственной налоговой службы нет эффективной системы онлайн-мониторинга ставок и выигрышей, которая позволила бы подтвердить свою позицию в суде.

«Круг замкнулся. Вечный двигатель работает на кармане мошенников! А мы с вами должны согласиться с тем, что 95% выигрышей — это не выигрыши, а возврат депозитов», — отметил Гетманцев.

По его словам, только в 2024 году из-за этой схемы государство потеряло 20,1 млрд грн налогов, а в этом году уже 10,2 млрд грн.