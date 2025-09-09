Два мировых гиганта по производству меди создадут один из крупнейших холдингов отрасли

Британская компания Anglo American и канадская Teck Resources договорились о равноправном слиянии, которое создаст гиганта горнодобывающей отрасли — компания Anglo Teck с капитализацией $53 млрд, сообщили в пресс-службе Anglo American.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый холдинг войдет в пятерку крупнейших мировых производителей меди. Более 70% бизнеса сосредоточено на этом металле, что критически важно для электромобилей, возобновляемой энергетики и цифровых технологий. Кроме того, Anglo Teck будет иметь мощные позиции в добыче высококачественной железной руды и цинка.

Портфель компании насчитывает шесть ведущих медных шахт в Чили, Перу и Канаде, а также один из самых крупных цинковых рудников в США. Холдинг продолжит развитие крупных проектов в Канаде, Чили, Перу, Мексике, США и Финляндии. Штаб-квартира будет размещаться в Ванкувере, с офисами в Лондоне и Йоханнесбурге.

Ожидается, что объединение принесет ежегодную экономию около $800 млн. С 2030 года благодаря интеграции соседних месторождений Collahuasi и Quebrada Blanca прогнозируется дополнительная ежегодная прибыль в размере $1,4 млрд и увеличение добычи меди примерно на 175 000 тонн.

Перед завершением сделки акционеры Anglo American получат специальные дивиденды на сумму $4,5 млрд (приблизительно $4,19 на акцию). Владельцами акций Anglo Teck станут акционеры Anglo American с долей около 62,4%, а акционеры Teck — 37,6%.

Акции Anglo Teck планируют разместить на Лондонской, Йоханнесбургской, Торонтской и Нью-Йоркской биржах. Руководство компании сформируют представители обеих сторон: генеральным директором станет Дункан Ванблад (Anglo American), его заместителем — Джонатан Прайс (Teck).

Соглашение находится на стадии регуляторных согласований и, по прогнозам, должно завершиться в течение 12−18 месяцев.