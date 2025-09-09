НБУ укрепил курс гривны к доллару и евро

Национальный банк установил новые курсы гривны к другим валютам на среду, 10 сентября. Согласно данным на сайте регулятора, доллар и евро подешевели.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

На среду НБУ установил такой курс доллара: 41,1237грн. Это на 13 копеек меньше, чем во вторник (41,2497).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,2916, что на 9 копеек меньше, чем во вторник (48,3818).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,3489 (во вторник курс был 11,3874).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту