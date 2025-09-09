Multi от Минфин
9 сентября 2025, 14:27

Европейские акции растут на фоне новостей о слиянии, игнорируя политический кризис во Франции

Европейские фондовые рынки во вторник, 9 сентября, достигли недельного максимума. Главным драйвером роста стала волна новостей о крупных сделках по слияниям и поглощениям (M&A), которая перевесила беспокойство инвесторов по поводу политической неопределенности во Франции после отставки премьер-министра. Об этом пишет Reuters.

Европейские фондовые рынки во вторник, 9 сентября, достигли недельного максимума.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Волна M&A поддерживает рынок

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,08%, а лидером роста стал сектор сырьевых ресурсов (+1,5%).

Акции горнодобывающей компании Anglo American подскочили на 6,8% после объявления о слиянии с канадской Teck Resources в сделке на $50 миллиардов.

В Италии акции банка Monte dei Paschi di Siena выросли на 4,1% на новостях об успешной попытке поглощения банка Mediobanca.

В то же время акции швейцарского фармгиганта Novartis упали на 0,6% после объявления о приобретении американской биофармацевтической компании Tourmaline Bio за $1,4 миллиарда.

Акции шведской оборонной компании Saab упали на 4,7% после того, как банк Barclays присвоил им рейтинг «ниже рынка».

Политическая неопределенность во Франции

Французский индекс CAC 40 вырос на 0,3%, однако нервозность инвесторов была заметна на рынке облигаций. Спред (разница в доходности) между французскими и немецкими 10-летними гособлигациями вырос, что свидетельствует о более высоком риске, который инвесторы закладывают во французские активы.

Неопределенность связана с тем, что после отставки премьер-министра Франсуа Байру президент Эммануэль Макрон должен выбрать уже пятого главу правительства за два года. Инвесторы также ожидают пересмотра кредитных рейтингов Франции на фоне проблем с дефицитом бюджета.

В дальнейшем внимание рынков будет приковано к заседанию Европейского центрального банка и данным по инфляции в США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
