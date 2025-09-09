Multi от Минфин
українська
9 сентября 2025, 13:56

Европа может избежать долговой «смертельной спирали», а США — нет: прогноз эксперта

Европа имеет шансы в 2026 году разорвать круг роста доходности государственных облигаций благодаря разумной фискальной политике, тогда как США, похоже, не намерены сокращать свои дефициты, что создает для них долгосрочные риски. Такое мнение высказал инвестиционный стратег Panmure Liberum Йоахим Клемент, пишет Reuters.

Европа имеет шансы в 2026 году разорвать круг роста доходности государственных облигаций благодаря разумной фискальной политике, тогда как США, похоже, не намерены сокращать свои дефициты, что создает для них долгосрочные риски.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что такое «смертельная спираль» доходности?

В последние годы доходность долгосрочных государственных облигаций по обе стороны Атлантики стабильно растет. На прошлой неделе доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 4,99%, а британских — 5,69%, что является максимумом с 1998 года.

Это вызывает опасения по поводу так называемой «смертельной спирали»:

  • Правительства имеют большие дефициты бюджета и вынуждены много занимать.
  • Высокий долг и дефицит заставляют инвесторов требовать более высокую доходность по облигациям (премию за риск).
  • Высокая доходность делает обслуживание долга еще более дорогостоящим, что вынуждает правительство занимать еще больше.

Это снижает инвестиции, замедляет экономический рост, уменьшает налоговые поступления и еще больше увеличивает дефицит, запуская новый круг.

Почему Европа может вырваться из этого круга

По мнению эксперта, хотя сейчас европейские рынки облигаций находятся под давлением, есть основания полагать, что в 2026 году эта спираль будет разорвана. Это связано с тем, что запланированные в Европе инвестиции в инфраструктуру и оборону имеют высокий фискальный мультипликатор — то есть, они генерируют больше экономического роста, чем их стоимость. Этот рост ВВП в сочетании с возможным повышением налогов должен сократить дефицит бюджета и успокоить рынки облигаций.

Американская «исключительность» в дефицитах

В отличие от Европы, США, похоже, не намерены сокращать свои дефициты, которые остаются на уровне 6,5% ВВП. Это, по мнению стратега, будет создавать избыток предложения гособлигаций и подталкивать их доходность вверх.

«Если долгосрочная доходность облигаций продолжит расти, это сделает финансирование капитальных затрат более дорогостоящим для бизнеса, включая огромные проектные инвестиции в искусственный интеллект. А если некоторые инвестиции в ИИ будут сокращены, как мы увидим тот заоблачный рост корпоративных прибылей, который инвесторы уже закладывают в цены?» — отмечает Клемент.

По его мнению, расхождение в фискальной политике между США и Европой может привести к тому, что европейские акции роста станут более привлекательными, чем американские.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
