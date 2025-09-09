Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

9 сентября 2025, 11:47 Читати українською

Криптофонды потеряли более $350 млн, Казахстан создает госфонд для крипты: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Сальвадор приобрел 21 биткоин на годовщину биткоин-закона

В честь четвертой годовщины биткоин-закона президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о приобретении 21 BTC.

«Покупаем 21 биткоин в День биткоина», — написал он в соцсети Х.

Благодаря этой покупке, общий объем биткоинов на балансе страны превысил 6300 BTC, что, по данным Национального биткоин-офиса, оценивается более чем в $700 млн.

Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством в сентябре 2021 года и с тех пор регулярно пополняет свои запасы криптовалюты. Только за последние 30 дней резервы первой криптовалюты страны выросли на 50 BTC.

В популярных пакетах JavaScript обнаружили угрозу для криптогаманцев

В популярных пакетах JavaScript обнаружили угрозу криптогаманцам. Злоумышленники скомпрометировали аккаунт известного разработчика на платформе NPM и встроили вредоносный код в его пакеты.

Об этом сообщил технический директор Ledger Шарль Гийоме. По его словам, пораженные пакеты загрузили уже более миллиарда раз, что создает угрозу для всей экосистемы JavaScript.

Разработчик, чей аккаунт был сломлен, Джош Джунон, объяснил, что стал жертвой фишинга. После того, как он перешел по ссылке из электронного письма, имитирующего службу поддержки NPM, хакеры получили доступ к его популярным пакетам, в частности Chalk.

Вредоносный код искал криптовалютные кошельки и пытался похитить средства, изменяя адрес получателя непосредственно перед подтверждением транзакции. Под угрозой оказались пользователи программных кошельков, поскольку владельцы аппаратных устройств, подтверждающие каждую транзакцию, гораздо лучше защищены.

Эксперты призывают пользователей внимательно проверять каждый символ адреса получателя в приложении или на экране кошелька аппарата перед подтверждением транзакции.

Криптофонды потеряли более $350 миллионов

С 29 августа по 6 сентября из криптофондов вывели $352 млн, несмотря на благоприятные для рынка новости по экономике США. По данным отчета CoinShares, это свидетельствует о понижении интереса инвесторов, ведь объемы торгов сократились на 27%.

Наибольший отток — $912 млн — зафиксирован в фондах, ориентированных на Ethereum. Однако аналитики считают, что это не свидетельствует об утрате доверия, а является обычной фиксацией прибыли институциональными инвесторами после значительных поступлений в августе.

В то же время, инвестиционные продукты на базе Bitcoin привлекли $524 млн. Структуры, работающие с XRP и Solana, демонстрируют положительную динамику уже 21 неделю подряд, привлекая $1,22 млрд и $1,16 млрд соответственно.

Среди регионов лидером по притоку стала Германия ($85,1 млн), в то время как США зафиксировали наибольший отток ($440 млн).

Казахстан создает государственный фонд для криптовалют

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев поручил создать государственный фонд цифровых активов на базе Инвестиционной корпорации Национального банка. Основная цель фонда — формирование стратегического криптозерва, в котором будут храниться «наиболее распространенные и надежные криптовалюты».

Кроме того, Токаев анонсировал новую инвестиционную программу в $1 млрд для стимулирования экономики страны.

Президент также отметил, что уже используемый в некоторых проектах цифровой тенге теперь планируется применять шире — в бюджетах республиканского и местного уровней, а также в госхолдингах.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
