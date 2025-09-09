В августе 2025 г. украинский автопарк пополнился более 7,9 тыс. электромобилей (BEV), что свидетельствует о росте спроса на 13% по сравнению с июлем. Об этом сообщает Укравтопром.
Спрос на электромобили в Украине растет: Самые популярные модели августа
Основное количество реализованных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 7 770 ед., из которых 1 888 ед. были новыми (+19%), а 5 882 авто — подержанными (+12%).
Среди 175 коммерческих электромобилей новыми были только 24 авто (в июле 2025 года из 176 ед. новыми были 20 авто).
Топ-5 новых электромобилей августа:
- BYD Song Plus EV — 358 ед.
- Volkswagen ID.UNYX — 206 ед.
- Honda eNS1 — 202 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 154 ед.
- Audi Q4 e-tron — 109 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных электромобилей:
- Tesla Model Y — 827 ед.
- Tesla Model 3 — 651 ед.
- Nissan Leaf — 562 ед.
- Kia Niro EV — 367 ед.
- Renault Zoe — 263 ед.
