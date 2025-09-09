Multi от Минфин
9 сентября 2025, 9:04 Читати українською

Спрос на электромобили в Украине растет: Самые популярные модели августа

В августе 2025 г. украинский автопарк пополнился более 7,9 тыс. электромобилей (BEV), что свидетельствует о росте спроса на 13% по сравнению с июлем. Об этом сообщает Укравтопром.

В августе 2025 г.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Основное количество реализованных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 7 770 ед., из которых 1 888 ед. были новыми (+19%), а 5 882 авто — подержанными (+12%).

Среди 175 коммерческих электромобилей новыми были только 24 авто (в июле 2025 года из 176 ед. новыми были 20 авто).

Топ-5 новых электромобилей августа:

  • BYD Song Plus EV — 358 ед.
  • Volkswagen ID.UNYX — 206 ед.
  • Honda eNS1 — 202 ед.
  • BYD Sea Lion 07 — 154 ед.
  • Audi Q4 e-tron — 109 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных электромобилей:

  • Tesla Model Y — 827 ед.
  • Tesla Model 3 — 651 ед.
  • Nissan Leaf — 562 ед.
  • Kia Niro EV — 367 ед.
  • Renault Zoe — 263 ед.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 сентября 2025, 9:51
#
І ракових захворювань скоро побільшає серед і так вже прорідженного населення.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
9 сентября 2025, 11:34
#
«Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко попередив, що осінь буде „тривожною для енергетиків“ і закликав українців та бізнес бути готовими до різних сценаріїв.
Коваленко зазначив, що, попри досвід попередніх атак та підготовку енергетиків, останні обстріли не дають приводів для оптимізму. Він нагадав, що висновки з минулорічних атак зроблені, і енергетики знають, як діяти в разі повторних ударів, але розслаблятись не варто.
Коваленко надав рекомендації, як підготуватися до можливих відключень:
Запастися пауербанками та ліхтариками або перевірити справність наявних.
Продумати сценарій на випадок тривалої відсутності електроенергії.
Підтримувати повний заряд усіх гаджетів та павербанків.
Тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.»
