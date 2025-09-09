АБС под бизнес: кейс UNITY-BARS для RozetkaPay

С 1 августа 2022 года, когда в Украине вступил в силу Закон «О платежных услугах», финансовый рынок открылся для небанковских игроков. Впервые небанковские компании, получившие лицензию НБУ, смогли открывать платежные счета, выпускать карты и электронные деньги. То, что до недавнего времени было исключительной прерогативой банков, теперь стимулирует технологический бизнес: от маркетплейсов до телекоммуникационных компаний.

Новые возможности = новые вызовы

Новые возможности — это всегда и новые вызовы. Чтобы встроенные финансовые сервисы работали бесшовно в процессе покупки, компаниям нужна автоматизированная банковская система (АБС) — сложная, ресурсоемкая и длительная в разработке. Логично возникает вопрос: делать это самостоятельно или отдать на аутсорс узкопрофильной команде с финтех-опытом. Найти ответ на этот вопрос должны были и RozetkaPay. В конце концов, было принято решение обратиться за кастомной АБС к стороннему разработчику — ведущей финтех-IT-компании UNITY-BARS. В результате тысячи пользователей сервиса получили возможность оплачивать товар частями, просто имея «Дію», а RozetkaPay — кастомизированный гибкий продукт, разработанный за 6 месяцев, работающий в облаке и не требующий дорогого лицензионного программного обеспечения.

Сегодня собственная АБС — не роскошь, а конкурентное преимущество. Главное — доверить ее создание тем, кто глубоко понимает специфику банковских систем. На примере внедрения Core System для RozetkaPay вместе с UNITY-BARS рассказываем, что представляет собой современная кастомная АБС, кому она нужна и почему такие решения уже стали must-have для бизнеса.

Что такое АБС?

Автоматизированная банковская система (АБС), или Core Banking System — это программное обеспечение, которое отвечает за учет, обработку и контроль всех финансовых операций учреждения.

Если представить бизнес как финансовую инфраструктуру, то АБС — это ее операционный центр. Именно через него проходят платежные транзакции, принимаются решения о лимитах, начисляются проценты, ведется учет счетов, осуществляются сверки, происходит интеграция с государственными реестрами, партнерами и другими цифровыми системами.

Для небанковских поставщиков платежных услуг (ННПУ) после принятия Закона «О платежных услугах» наличие АБС стало обязательным условием для запуска лицензированных платежных сервисов — так же, как и для классического банка. С одним отличием: если банки работают с монолитными системами с жесткой архитектурой, то небанковским игрокам лучше подойдут гибкие, модульные, кастомизированные решения, которые легко интегрируются в существующие цифровые платформы.

Если обобщить эти два подхода:

Коробочные решения — готовые АБС, которые быстрее запускаются, но имеют ограниченную гибкость. Часто они построены на проприетарных компонентах: Oracle Database, лицензированные серверы приложений и т. д. Это влечет за собой дополнительные расходы как на лицензии, так и на поддержку. Их трудно изменять под нетипичную бизнес-логику, интеграция с существующими сервисами обычно сложна, а масштабирование ограничено архитектурно или финансово (лицензионно).

Кастомные решения проектируются под конкретные потребности бизнеса, имеют открытую архитектуру, легко интегрируются в цифровые экосистемы и не привязаны к дорогостоящим сторонним компонентам, не ограничены в маневрах. Это позволяет в полной мере использовать конкурентное преимущество собственного продукта или сервиса. Такие АБС часто строятся на базе open-source стеков или технологий с прозрачной моделью затрат — таких как, например, PostgreSQL, Kafka, и могут быть размещены в облаке.

Для компаний типа маркетплейсов, телекомов, ритейла, логистики внедрение АБС означает возможность:

открывать платежные счета и вести их учет;

автоматизировать кэшбэки, бонусы и программы лояльности;

запускать рассрочки и микрокредиты;

соблюдать регуляторные требования (KYC/AML);

запускать собственные финансовые продукты без привлечения банка;

уменьшать операционные расходы;

повышать контроль над денежными потоками;

анализировать поведение клиентов в финансовом контексте.

Запрос Rozetka Pay: когда «коробка» не работает

RozetkaPay как финансовый инструмент вырос из потребностей внутреннего маркетплейса — от упрощения оплат до управления рассрочками, кэшбэками и партнерскими программами. Команда стремится улучшать процесс покупки, делать его более выгодным, безопасным, быстрым. Собственно, так и появился продукт «Оплатить частями от Rozetka». Все, что нужно клиенту, чтобы воспользоваться им, — приложение «Дія». А RozetkaPay, чтобы этот функционал заработал, — автоматизированная банковская система.

Решение задачи было для RozetkaPay не совсем типичным. Как и большинство крупных игроков, в компании привыкли разрабатывать продукты in-house. Это дает достаточную гибкость и независимость от внешних поставщиков и технологических стеков. Но в случае с АБС на кону были деньги и время. Чтобы самостоятельно освоить полный цикл разработки такой сложной системы, нужны годы. Конечно, такой ресурс команда не могла себе позволить. Поэтому стала очевидной потребность во внешнем техническом партнере.

Сначала команда рассматривала готовые core banking-решения, которые ей предлагали на рынке, однако они не устраивали по нескольким критическим критериям:

отсутствие гибкости в адаптации под нетипичные клиентские сценарии;

зависимость от сторонних глобальных систем;

трудности интеграции с имеющимся стеком Rozetka.

Команда искала решение, которое адаптируется к потребностям бизнеса, интегрируется в текущую инфраструктуру и будет полностью контролироваться как в части функциональности, так и в части развития.

В результате win-win предложение было получено от UNITY-BARS — компании с 34-летним опытом в разработке банковского ПО. Они отошли от коробкового подхода и предложили вместе построить кастомизированный продукт.

Решение от UNITY-BARS

UNITY-BARS — украинская финтех-компания, которая более 30 лет создает ИТ-продукты для банковской сферы. Среди ее клиентов — крупнейшие банки страны, включая НБУ. Автоматизированные банковские системы — один из ключевых сегментов в продуктовом портфеле компании. Флагманский продукт ABS.BARS обрабатывает более 6 млн транзакций ежедневно, работает с 25 млн счетов и более 15 млн клиентов.

Когда вступил в силу новый Закон «О платежных услугах», в UNITY-BARS увидели еще одну точку роста — небанковские игроки, которым нужна современная, гибкая, адаптивная АБС. Так в линейке решений UNITY-BARS появилась Core System для ННПП — трансформированная версия ABS.BARS, ощутить преимущества которой одним из первых удалось RozetkaPay.

Видение нового продукта UNITY-BARS для ННПП формировалось с учетом принципиального различия между операционной моделью небанковского платежного сервиса и классического банка. Например, таким компаниям не нужны отдельные интерфейсы для фронт- и бэк-офиса, поскольку в основном лицензия предусматривает косвенное взаимодействие с СЭП исключительно через банки-партнеры.

UNITY-BARS фактически создали новый продукт с нуля, глубоко изменив архитектуру собственного существующего банковского продукта. И речь идет не только о переходе с Oracle на PostgreSQL, но и о полном пересмотре логики работы системы, в частности, новом workflow, оптимизированном под работу на массовом рынке и значительно большем, по сравнению с банками, количестве клиентов.

Так родилась кастомизированная АБС на основе сервисно-ориентированной архитектуры, которая позволяет масштабировать отдельные функциональные блоки независимо друг от друга, адаптироваться к специфической логике продукта и избегать типичных ограничений коробковых решений.

Среди основных преимуществ реализованного решения:

бесшовная интеграция с экосистемой клиента;

развертывание в облаке с возможностью дальнейшей локализации (on-premise);

отсутствие зависимости от лицензионного программного обеспечения типа Oracle — база данных была полностью перенесена на Postgre SQL;

модульная архитектура вместо монолита (microservice architecture);

оптимизированный функционал для «легкости» продукта — только необходимое для целевого сценария;

унифицированный интерфейс без разделения на фронт- и бэк-офисы (внутренние и клиентские модули);

нагрузка распределяется и контролируется через асинхронные АРИ.

В результате заказчики получают контролируемый и масштабируемый инструмент, позволяющий развивать финансовую инфраструктуру в соответствии с потребностями продукта, а не наоборот.

«Такой подход — ориентация на бизнес и его развитие — лежит в основе работы UNITY-BARS», — делится СЕО компании Валерий Кондаков.

Менеджмент — важен

В разработке и внедрении сложного финтех-продукта техническое совершенство — лишь часть успеха. Другая — правильная организация процесса: четкие роли, синхронизация команд, прозрачность принятия решений. UNITY-BARS работает по самым высоким стандартам, сформированным в сотрудничестве с крупными игроками рынка. Например, с RozetkaPay работа строилась на таких принципах:

доступ к экспертизе в проектировании и внедрении АБС-решений, ведении счетов, работе с контрагентами и соблюдении регуляторных требований;

формат «под ключ» с консалтингом — не только код, но и привлечение экспертов к бизнес-дизайну системы и поддержка на всех этапах реализации;

гибридная модель работы — разработка, тестирование и создание сопутствующих сервисов осуществлялись RozetkaPay, поэтому было критически важно обеспечить постоянную гибкую коммуникацию между командами;

плановое развитие — система должна иметь поддержку и после запуска, чтобы масштабировать функциональность в соответствии с новыми бизнес-задачами.

Взаимодействие с клиентами обычно начинается с презентации продуктовой линейки UNITY-BARS — от АБС и готовых модулей до интернет-банкинга, AML и антифрода с подробным погружением в каждый процесс. Следующий шаг — погружение в инфраструктуру заказчика и формирование технического задания на стороне UNITY-BARS.

Масштаб привлечения in-house команды заказчика в проект всегда определяется конкретными потребностями. Например, проект для RozetkaPay реализовывался двумя синхронизированными командами — UNITY-BARS и заказчика. Все работали как единое целое, с прозрачной координацией и без лишних барьеров в коммуникации. Такой подход позволил быстро продвигаться в разработке, принимать решения на месте и адаптировать систему под реальные задачи бизнеса.

Что дальше?

Финансовые услуги становятся все более встроенными в бизнес-процессы — от Open Banking до «финансов за кликом» в приложениях. Пользователь ожидает простой интеграции: не искать банк, а получить услугу там, где она нужна. Чтобы соответствовать этим ожиданиям, компаниям стоит уже сегодня готовить свою инфраструктуру к изменениям.

Core System от UNITY-BARS — это решение для тех, кто запускает или расширяет финансовые сервисы в соответствии с новыми регуляторными нормами. Система подходит как новым финансовым компаниям и ННПП, так и крупным бизнесам: от маркетплейсов до банков и логистических платформ. То есть всем, кто хочет интегрировать финансовую инфраструктуру в собственные продукты и контролировать ее развитие.

«Мир вступает в новую эру финтеха: эру, где компании сами формируют инфраструктуру под свои нужды. А мы в UNITY-BARS уже готовы предоставить им для этого необходимые инструменты. Среди них — и Core System», — отмечает СЕО компании Валерий Кондаков.