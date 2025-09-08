Исторический момент: турецкая лира впервые стала дешевле гривны

Официальный курс турецкой лиры впервые в истории упал ниже курса украинской гривны в понедельник, 8 сентября. По данным Национального банка Украины, одна турецкая лира теперь стоит 0,9991 грн, сообщает Лига. Это событие является следствием многолетнего экономического кризиса в Турции и относительной стабильности гривны.

Десятилетнее падение

Этот курсовой перелом особенно показателен, если взглянуть на историческую динамику. Еще десять лет назад, в 2015 году, за одну турецкую лиру давали 10−12 гривен.

Современная турецкая лира была введена в обращение в 2005 году после деноминации, когда один миллион старых лир обменяли на одну новую.

Причины обвала

Длительное падение турецкой валюты было вызвано неортодоксальной экономической политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который годами требовал от центробанка снижать процентные ставки даже на фоне стремительного роста инфляции.

Только после его переизбрания в мае 2023 года турецкие власти изменили курс и вернулись к классической жесткой монетарной политике. Однако это привело к дальнейшему контролируемому ослаблению курса лиры, который в настоящее время составляет около 41,2 лиры за доллар США.