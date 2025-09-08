Налоговая открыла 20 офисов консультантов для помощи бизнесу и гражданам

Государственная налоговая служба Украины открыла 20 офисов налоговых консультантов в большинстве областей страны. Новые офисы призваны предоставлять консультации бизнесу и гражданам, помогая разобраться в сложных налоговых вопросах и предотвратить ошибки. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

«Сеть пунктов заботы»

По ее словам, идея создания таких офисов возникла после успеха консультационных центров по вопросам рисков, которые помогали бизнесу с разблокировкой налоговых накладных.

«Офис налоговых консультантов — это не очередные кабинеты или вывески. Это сеть пунктов заботы, где предприниматель, ФЛП или гражданин может получить совет, который сэкономит ему время, деньги и нервы. Главное — это общение лицом к лицу», — заявила она.

Всего к работе в офисах привлечено почти 1,5 тысячи налоговиков, которые будут предоставлять консультации по широкому спектру вопросов: от налогообложения и электронных сервисов до налоговых споров и контроля за подакцизными товарами.

География и ожидания

Офисы открылись одновременно в 20 регионах Украины, за исключением временно оккупированных и прифронтовых областей, где их планируют открыть, как только позволит ситуация с безопасностью.

В ГНС ожидают, что новая инициатива приведет к повышению налоговой грамотности, уменьшению количества штрафов и росту добровольной уплаты налогов.

«А главное — рост доверия к налоговой. Потому что только реальное сотрудничество власти и бизнеса дает результат», — подчеркнула Карнаух.

Адреса офисов: https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv