Токен Worldcoin вырос на 50% за неделю на фоне новостей об институциональных инвестициях и расширении

Токен WLD проекта Worldcoin продемонстрировал стремительный рост, прибавив 25% за последние часы и почти 50% за неделю. Положительная динамика связана с ростом количества пользователей, присоединением нового инженерного партнера и планами американской публичной компании создать корпоративную казну в токенах WLD. Об этом пишет CoinDesk.

Институциональная поддержка и новые партнеры

В понедельник, 8 сентября, компания Eightco Holdings объявила о частном размещении акций на сумму $250 миллионов. Привлеченные средства будут направлены на приобретение токенов WLD, которые станут основным резервным активом компании. Раунд возглавил фонд MOZAYYX при участии World Foundation, Pantera, Kraken и других. После завершения сделки тикер компании на Nasdaq будет изменен на «ORBS».

Кроме того, на прошлой неделе к сети Worldcoin присоединился новый академический партнер — Университет инженерии и технологий в Перу. Он присоединится к системе анонимных многосторонних вычислений, что повышает децентрализацию и надежность архитектуры верификации проекта.

Рост сети

Эти новости происходят на фоне значительного роста активности в сети. За последнюю неделю верификацию с помощью сканирования сетчатки глаза прошли более 530 000 новых пользователей, что является самым высоким показателем за последние недели. Общее количество верифицированных пользователей превысило 33,5 миллиона.

Активность в кошельках также установила рекорды: за тот же период было обработано 31,6 миллиона транзакций.