Доллар и евро подешевели во время межбанковских торгов в понедельник, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные «Минфин».
Курс валют: доллар и евро подешевели на межбанке в понедельник
|
Открытие 8 сентября
|
Закрытие 8 сентября
|
Изменения
|
41,18/41,21
|
41,03/41,07
|
15/14
|
48,29/48,32
|
48,22/48,26
|
7/6
Официальный курс: доллар —41,25 грн, евро—48,38 грн.
Средний курс в банках: 41,10−41,50 грн/доллар, 48,05−48,70 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,17−41,26, евро — 48,34−48,50 грн.
Источник: Минфин
