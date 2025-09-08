Multi от Минфин
8 сентября 2025, 16:13 Читати українською

Стартуют скидки на самые популярные воркшопы для инвесторов от Академии Минфин

Уже сегодня для инвесторов открывается новый путь для укрепления знаний в области инвестирования. Академия «Минфин» запускает специальное предложение на приобретение своих тематических воркшопов.

Уже сегодня для инвесторов открывается новый путь для укрепления знаний в области инвестирования.

Детали акции

Предложение будет доступно с 8 по 21 сентября. В течение этого времени инвесторы смогут приобрести воркшопы по самой выгодной цене — 3 по цене 2.

Пользователи получат записи всех материалов и презентаций воркшопов, которыми смогут пользоваться в удобное для себя время. Это 6 часов актуальных знаний и разбор практических кейсов.

В акции принимают участие 3 воркшопа от Академии «Минфин»:

1. «Недвижимость 2025: путь инвестора» — о том, где искать объекты для инвестирования, как сделать выбор между недвижимостью и землей, как инвестировать даже от $1000, что такое токенизированная недвижимость и как это работает, и другие вопросы.

Спикер: Владимир Копоть — CEO и соучредитель Monitor.Estate, управляющий партнер KopotLawyers, автор YouTube-канала о недвижимости и инвестициях.

2. «Криптопрорыв 3:0: от HODL к пассивному доходу» — о том, что сейчас работает на крипторынке, как комбинировать криптоинструменты, что такое криптодепозиты, как получать бесплатные токены через участие в airdrop кампаниях.

Спикер: Михаил Серюга — эксперт по криптовалютному и фондовому рынкам, ведет публичный криптопортфель на «Минфин», 11 лет опыта инвестора-практика.

3. «Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах» — об актуальных изменениях в налогообложении инвестиций, роли налоговых агентов и о том, как декларировать доход от различных инвестиционных активов.

Спикер: Александра Никитина — адвокат, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space, 24 года опыта.

Как приобрести воркшопы?

Приобрести воркшопы можно по ссылке. Стоимость акционного предложения — 4000 грн (вместо 6000 грн). Взамен вы получите запись встречи с экспертом, презентации и все дополнительные материалы.

Не тратьте время на бесконечные поиски информации — мы уже собрали все полезное для вас. Углубите свои знания о доступных инвестициях в Украине, просматривайте воркшопы и инвестируйте уверенно!

Источник: Минфин
