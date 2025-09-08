Евро дорожает: НБУ установил новые курсы гривны к иностранным валютам

Нацбанк определил, какими будут курсы гривны в парах с иностранными валютами на вторник, 9 сентября. Евро подорожало на 22 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,2497 грн. Это на 3 копейки больше, чем в понедельник (41,2199).

Исторический максимум доллара: 42,28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,3818, что на 22 копейки больше, чем в понедельник (48,1634).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,3307 (в понедельник курс был 11,3874).

