Нацбанк определил, какими будут курсы гривны в парах с иностранными валютами на вторник, 9 сентября. Евро подорожало на 22 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Евро дорожает: НБУ установил новые курсы гривны к иностранным валютам
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,2497 грн. Это на 3 копейки больше, чем в понедельник (41,2199).
Исторический максимум доллара: 42,28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,3818, что на 22 копейки больше, чем в понедельник (48,1634).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,3307 (в понедельник курс был 11,3874).
Источник: Минфин
