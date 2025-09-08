Инвесторы сомневаются в дальнейшем росте Apple, несмотря на новый iPhone — Bloomberg

Инвесторы и аналитики сомневаются, что презентация новых продуктов Apple станет новым катализатором для роста акций компании. После стремительного ралли, которое добавило к стоимости Apple более $450 миллиардов с конца июля, на рынке остается мало пространства для дальнейшего роста, особенно на фоне вопросов к ИИ-стратегии компании, пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что покажут и чего ожидают

Ожидается, что на презентации 9 сентября Apple представит новую линейку iPhone 17, которая, по слухам, будет включать новую, более тонкую версию. Также прогнозируется анонс обновленных версий часов Apple Watch и гарнитуры Vision Pro.

Главный вопрос для инвесторов заключается в том, будет ли этих обновлений достаточно, чтобы ускорить рост компании, которая в последнее время отстает от конкурентов, особенно в сфере искусственного интеллекта.

«Трудно рекомендовать открывать или наращивать позицию перед этим событием, особенно после такого ралли, поскольку мы не ожидаем увидеть те функции, которые действительно заставят людей покупать. Если компания продолжит спотыкаться с ИИ, я беспокоюсь за ее акции», — отметил Клейтон Эллисон, портфельный менеджер Prime Capital.

История против «быков» и высокая оценка

Исторически презентации новых iPhone часто были событиями формата «продавай на новостях», когда акции компании падали в день анонса. В этом году риск усиливается: если Apple не сможет убедить инвесторов в своем прогрессе в сфере ИИ, это может вызвать еще больше вопросов относительно ее высокой рыночной оценки.

Сейчас акции Apple являются одними из самых дорогих среди техногигантов. Менее 60% аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, рекомендуют покупать ее акции (для сравнения, у Microsoft этот показатель — 97%).

Мнения аналитиков: от скепсиса к надежде на рост цен

Большинство аналитиков настроены сдержанно.

«Мы комфортно держим акции Apple, но с меньшим энтузиазмом, поскольку они не дешевые, а потенциал роста здесь выглядит ограниченным. Я не вижу значительного роста в краткосрочной перспективе», — говорит Дэвид Кац, главный инвестиционный директор Matrix Asset Advisors.

В то же время аналитики Morgan Stanley указывают на другой возможный путь к росту: Apple может удивить рынок, повысив цены на новые iPhone, чего компания не делала уже несколько лет. По их мнению, это могло бы стать положительным катализатором «вопреки традиции».