Ожидания снижения ставки ФРС, кризисы в Японии и Франции: что происходит на фондовом рынке

Глобальные фондовые рынки начали неделю с роста на фоне оптимизма относительно неизбежного снижения процентных ставок в США после слабых данных с рынка труда. В то же время инвесторы внимательно следят за развитием политических кризисов в Японии, где подал в отставку премьер-министр, и во Франции, где правительство ожидает вотума недоверия. Об этом пишет Reuters.

Политические драмы в Японии и Франции

Первое политическое событие недели произошло в Японии, где отставка премьер-министра Сигеру Исибы привела к росту акций и падению иены. Трейдеры делают ставку на то, что политическая неопределенность заставит Банк Японии отложить повышение процентных ставок.

Во Франции ожидается, что правительство премьер-министра Франсуа Байру в понедельник проиграет голосование по вотуму доверия. Хотя панические распродажи французских активов в прошлом месяце утихли, неопределенность относительно того, назначит ли президент Макрон нового премьера или объявит новые выборы, сдерживает европейские рынки.

ФРС

Главным драйвером для рынков остаются ожидания относительно действий Федеральной резервной системы США. После провального отчета с рынка труда в прошлую пятницу, рынки теперь полностью закладывают в цену снижение ставки на 0,25 п.п. на заседании в сентябре, и даже видят небольшой шанс на более глубокое снижение в 0,50 п.п.

Слабые данные «заставляют задаться вопросом, не переходят ли условия на рынке труда США от охлаждения к ухудшению, и не стоит ли ФРС снижать ставки быстрее», — отметил Пол Маккел, руководитель валютных исследований в HSBC.

Ключевым тестом для этих ожиданий станут данные по инфляции в США (CPI), которые выйдут в среду.

Реакция рынков: золото на максимуме