Uber в следующем году начнет тестирование беспилотных такси в Германии

Компания Uber и китайский разработчик технологий автономного вождения Momenta в понедельник, 8 сентября, объявили о планах начать в 2026 году тестирование беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности в немецком Мюнхене. Этот шаг является частью стратегии по расширению своего присутствия на рынке роботакси на фоне растущей конкуренции, пишет Reuters.

Партнерство между Uber и Momenta было впервые анонсировано в мае этого года с целью внедрения беспилотных автомобилей на международных рынках за пределами США и Китая.

Технология четвертого уровня автономности позволяет автомобилю двигаться без вмешательства человека в определенных, заранее определенных зонах и при определенных условиях.

Uber активно пытается закрепиться в индустрии роботакси, заключая партнерства с различными компаниями. Среди ее партнеров — Waymo (подразделение Alphabet), производитель электрокаров Lucid и разработчик беспилотных систем WeRide. Это происходит на фоне того, как Tesla также расширяет собственные сервисы автономных такси.

Компания Momenta, со своей стороны, заявляет, что ее программное обеспечение для помощи водителю уже установлено на 400 000 автомобилей в рамках партнерства с автопроизводителями.