Курсы доллара и евро в понедельник, 8 сентября, остаются без серьезных изменений. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Курс валют на понедельник: доллар и евро без изменений
В банках средние котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,52 грн. Евро покупают по 48,00 грн, а продают по 48,65 грн.
Средний курс валют обменниках: доллар по 41,23−41,30, евро — 48,34−48,50 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,18−41,21 грн/$. Торги евро проходят на уровне 48,29−48,32 грн/евро.
Официальный курс: доллар по 41,22, евро по 48,16.
Источник: Минфин
