Центробанк Китая продолжает скупать золото десятый месяц подряд

Народный банк Китая в августе продолжил увеличивать свои золотые резервы, отметив десятый месяц непрерывных закупок. Этот шаг является частью долгосрочной стратегии Пекина по диверсификации своих резервов и уменьшению зависимости от доллара США. Об этом пишет Bloomberg.

Десять месяцев закупок

Согласно данным, в прошлом месяце центральный банк Китая добавил к своим резервам 0,06 миллиона тройских унций золота, доведя общий объем до 74,02 миллиона унций.

Текущая серия закупок началась в ноябре прошлого года. За этот десятимесячный период Китай накопил в общей сложности 1,22 миллиона тройских унций золота.

Контекст рынка: ралли золота и замедление спроса

Китай продолжает покупать золото на фоне его рекордной стоимости. Цены на драгоценный металл в этом году выросли более чем на 30% и превысили $3500 за унцию. Главными драйверами ралли являются ожидания снижения процентных ставок в США и опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы.

В то же время, по данным Всемирного золотого совета, в целом в мире темпы накопления золота центральными банками несколько замедлились из-за высоких цен. Однако ожидается, что геополитические риски будут и в дальнейшем поддерживать спрос на золото со стороны официального сектора.