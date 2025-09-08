Пенсионные фонды США сокращают инвестиции в частное кредитование

Крупнейшие государственные пенсионные фонды США начали сокращать свои инвестиции в сектор частного кредитования. Основными причинами являются опасения по поводу ослабления стандартов кредитования на фоне бума в отрасли и роста общих экономических рисков. Об этом пишет издание Financial Times.

Отток капитала

70 крупнейших пенсионных фондов США в первом полугодии 2025 года сократили свои вложения в частный кредит на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это очень тревожный сигнал для сектора, поскольку именно пенсионные фонды были ключевым источником его роста.

На фоне этого общий объем привлечения средств в частные кредитные фонды в Северной Америке упал на 40%, по данным Preqin. Представители нескольких крупных пенсионных фондов подтвердили FT, что они усилили проверку кредитных менеджеров и приостановили выделение новых средств в этот класс активов.

Причины

Рост осторожности институциональных инвесторов связан с несколькими факторами. Во-первых, политическая неопределенность, вызванная таможенными войнами и налоговой политикой президента Трампа. Во-вторых, опасения по поводу ухудшения качества самих кредитов.

«Наплыв розничного капитала приводит к ослаблению условий кредитов и стандартов андеррайтинга», — отметил директор по инвестициям Texas Municipal Retirement System Юп Ким.

«В условиях высоких ставок и нестабильной экономики США дефолты по частным кредитам неизбежно начнут расти», — добавил портфельный менеджер Alaska Permanent Fund Росс Александер.

Согласно исследованию S&P Global, в июне 66% пенсионных фондов не выполнили свои собственные планы по инвестициям в частный кредит.