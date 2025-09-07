ЕС оштрафовал Google на €3 млрд за злоупотребления на рынке рекламы, Трамп угрожает ответом

Европейская комиссия наложила на компанию Google штраф в размере 2,95 миллиарда евро ($3,45 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных технологий. Это решение вызвало резкую реакцию президента США Дональда Трампа, который пригрозил принять ответные торговые меры, что еще больше усиливает напряженность в отношениях между США и ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Суть обвинений

По мнению европейского регулятора, Google с 2014 года злоупотреблял своим положением, отдавая предпочтение собственным сервисам онлайн-рекламы и своей рекламной бирже AdX. Это позволяло компании укреплять свою центральную роль в цепочке поставок рекламы, взимать высокие комиссии и наносить ущерб конкурентам и онлайн-издателям.

Еврокомиссия приказала Google прекратить эту практику и устранить конфликт интересов.

Реакция Трампа и Google

Президент США Дональд Трамп назвал штраф «несправедливым» и «дискриминационным». В своем посте в Truth Social он пригрозил начать процедуру, позволяющую США вводить санкции против стран, которые ограничивают американскую торговлю.

Google раскритиковал решение ЕС, назвав его «ошибочным» и заявил, что будет обжаловать его в суде.