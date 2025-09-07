Multi от Минфин
7 сентября 2025, 14:31

Торговые войны: производителей швейцарских часов спасают остатки на складах в США

Производители швейцарских часов демонстрируют оптимизм в отношении 39%-ной пошлины, введенной США, но их уверенность основана преимущественно на созданных в США товарных запасах и надежде на успех дипломатических переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.

Производители швейцарских часов демонстрируют оптимизм в отношении 39%-ной пошлины, введенной США, но их уверенность основана преимущественно на созданных в США товарных запасах и надежде на успех дипломатических переговоров.

Оптимизм на фоне «шокирующих» моментов

Решение президента Трампа ввести 39%-ную пошлину, аналогичную ставкам для Сирии и Мьянмы, шокировало правительство Швейцарии, которое рассчитывало на условия, подобные 15%-ному соглашению с ЕС. Однако руководители часовых брендов стараются сохранять спокойствие.

«Этот вопрос должен быть решен или частично решен в ближайшие недели или месяцы. Поэтому давайте оставаться позитивными. У всех есть запасные планы и несколькомесячные запасы на всякий случай», — заявил CEO Breitling AG Жорж Керн.

Стратегии компаний

Реакция производителей на кризис оказалась разной. Один из старейших брендов, Favre Leuba, приостановил планы выхода на рынок США. Его глава Патрик Пауль Хоффманн предупредил, что если пошлины будут действовать дольше 3−4 месяцев, «влияние на швейцарскую часовую индустрию будет достаточно существенным». Зато другая компания, ZRC 1904, продолжает реализацию плана по расширению сети ритейлеров в США, несмотря на тарифы.

Роль запасов и дипломатические усилия

Краткосрочную подушку безопасности для отрасли обеспечил резкий скачок экспорта в июле (+6,9% по сравнению с прошлым годом). Это произошло из-за того, что компании спешили завезти как можно больше продукции в США до полноценного введения пошлин. Без этого «американского рывка» общий экспорт швейцарских часов в июле показал бы падение.

Между тем швейцарские дипломаты не прекращают попыток договориться о лучших условиях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
