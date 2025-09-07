OpenAI прогнозирует потратить $115 миллиардов до 2029 года на фоне гонки компаний в секторе ИИ

Компания OpenAI резко повысила свой прогноз по расходам до $115 миллиардов к 2029 году. Эта сумма на $80 миллиардов превышает предыдущие прогнозы и подчеркивает колоссальную стоимость гонки в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание The Information, передает Reuters.

Астрономические расходы

Согласно новому прогнозу, расходы OpenAI будут стремительно расти:

2025 год: более $8 миллиардов (на $1,5 млрд больше предыдущего прогноза).

2026 год: более $17 миллиардов (на $10 млрд больше предыдущего прогноза).

2027 год: 35 миллиардов долларов.

2028 год: 45 миллиардов долларов.

Такие огромные расходы связаны с необходимостью оплачивать вычислительные мощности для работы и обучения моделей, лежащих в основе ChatGPT. OpenAI в настоящее время является одним из крупнейших в мире арендаторов облачных серверов.

Стратегия контроля над расходами

Чтобы контролировать стремительный рост расходов, OpenAI планирует перейти от аренды инфраструктуры к созданию собственной. Стратегия предусматривает два ключевых направления:

Разработка собственных серверных чипов для дата-центров.

Строительство собственных дата-центров.

Партнерства и инфраструктурные проекты

Компания уже делает практические шаги в этом направлении. Как сообщалось, OpenAI планирует выпустить свой первый ИИ-чип в следующем году в партнерстве с полупроводниковым гигантом Broadcom.

Кроме того, компания углубляет сотрудничество с Oracle для создания 4,5 гигаватт мощностей для дата-центров. Это является частью мегапроекта Stargate стоимостью до $500 миллиардов, в котором также участвует японский инвестор SoftBank.