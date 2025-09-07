Multi от Минфин
українська
7 сентября 2025, 12:38 Читати українською

Торговое перемирие между США и ЕС под угрозой срыва из-за расширения пошлин на сталь

Торговое соглашение между США и ЕС, заключенное в июле, оказалось под угрозой срыва. Причиной стало растущее разочарование в Европе из-за решения администрации Трампа расширить действие 50%-ных пошлин на металлы, распространив их на сотни видов готовой продукции, содержащей сталь и алюминий. Это фактически обесценивает договоренности о 15%-ной ставке для большинства товаров. Об этом пишет WSJ.

Торговое соглашение между США и ЕС, заключенное в июле, оказалось под угрозой срыва.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

«Экзистенциальный кризис» для европейских производителей

Как отмечают европейские промышленники, новые правила наносят удар по широкому спектру товаров — от двигателей и насосов до станков и строительного оборудования.

«Около 30% импорта машиностроительной продукции из ЕС в США теперь подпадает под 50%-ные пошлины на металлическую составляющую продукта», — написал в письме к Урсуле фон дер Ляйен президент Немецкой ассоциации машиностроения (VDMA) Бертрам Кавлат. Он добавил, что сектор столкнулся с «экзистенциальным кризисом».

Реальные примеры подтверждают серьезность ситуации. Немецкий производитель сельхозтехники Krone Group остановил экспорт в США, приостановил производство для американского рынка.

Политическое недовольство в Европе

Растет недовольство и на политическом уровне. В Европарламенте, одобрение которого необходимо для имплементации соглашения, раздаются призывы к его пересмотру.

«В соглашении между США и ЕС нет безопасности и предсказуемости», — заявил Бернд Ланге, председатель комитета Европарламента по торговле. Он задал риторический вопрос, зачем ЕС предоставлять нулевые тарифы на американские мотоциклы, если европейские производители теперь вынуждены платить не только 15%, но и дополнительные пошлины на сталь.

Бюрократическая нагрузка и неопределенность

Помимо финансовых потерь, бизнес жалуется на огромное бюрократическое бремя. Компании теперь вынуждены исследовать и документировать точное содержание стали и алюминия в тысячах компонентов своей продукции, чтобы соответствовать новым требованиям. Ситуацию осложняет то, что США планируют пересматривать список товаров, на которые распространяются пошлины, каждые четыре месяца, что добавляет еще больше непредсказуемости.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
