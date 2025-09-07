Multi от Минфин
7 сентября 2025, 10:38

Robinhood войдет в индекс S&P 500: акции взлетели на 7%

Платформа Robinhood Markets будет включена в ключевой фондовый индекс США S&P 500. Это событие является переломным моментом для американского финтех-сектора. На фоне этой новости акции компании взлетели на 7,3% на внебиржевых торгах. Об этом пишет Reuters.

Платформа Robinhood Markets будет включена в ключевой фондовый индекс США S&P 500.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

«Переломный момент» для финтеха

Включение в индекс S&P 500 подчеркивает эволюцию Robinhood от стартапа до компании со стабильным влиянием на финансовые рынки США. Платформа, которая произвела революцию в розничной торговле акциями, отменив комиссии и сделав инвестирование доступным через мобильное приложение, привлекла новое поколение инвесторов.

Это событие следует за включением в S&P 500 криптобиржиCoinbase в мае этого года, что еще раз подтверждает растущий интерес к финтех-сектору.

Реакция рынка и «эффект S&P 500»

Положительная реакция рынка является ожидаемой. Включение в S&P 500 обычно приводит к росту цены акций компании, поскольку индексные и биржевые фонды (ETF), отслеживающие этот индекс, вынуждены покупать акции нового участника для сбалансирования своих портфелей. Это создает резкий всплеск спроса.

Кроме того, это считается признаком финансовой стабильности и надежности, что привлекает институциональных инвесторов. С начала года акции Robinhood выросли более чем вдвое, а капитализация компании достигла $91,5 млрд.

Другие изменения в индексе

Изменения в индексе вступят в силу с 22 сентября. Вместе с Robinhood, который заменит казино Caesars Entertainment, в S&P 500 также войдут маркетинговая платформа AppLovin и строительная компания Emcor. Они заменят торговую платформу MarketAxess и производителя солнечных инверторов Enphase Energy.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
