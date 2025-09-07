Доходы бюджета Украины выросли на 24%, военный сбор стал одним из главных источников — Минфин

За первые восемь месяцев 2025 года доходы государственного бюджета Украины выросли на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,40 трлн грн. Расходы за этот же период выросли на 23,7% до 3,23 трлн грн. Ключевым драйвером роста доходов стало существенное увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

Военный сбор и НДС — основа доходов

Как свидетельствуют оперативные данные Госказначейства, одним из главных факторов роста доходной части стало повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% и введение новых правил бронирования. Благодаря этому поступления от НДФЛ и военного сбора за восемь месяцев выросли до 230,9 млрд грн (против 134,5 млрд грн годом ранее), выведя эту статью доходов с четвертого на второе место.

Крупнейшим источником наполнения бюджета остается НДС с ввезенных товаров (340,4 млрд грн). Также значительные поступления обеспечили налог на прибыль предприятий (211,6 млрд грн) и НДС с произведенных в Украине товаров (206,5 млрд грн).

Падение доходов в августе из-за сокращения грантов

В то же время в августе доходы госбюджета сократились на 30,1% по сравнению с августом прошлого года. В «Минфин» объясняют, что это связано не с падением налоговых поступлений, а со значительно меньшими объемами международной помощи в виде грантов, поступивших именно в этом месяце (44 млрд грн в августе 2025-го против 228,1 млрд грн в августе 2024-го).

Финансирование дефицита: помощь партнеров и ОВГЗ

Для покрытия разницы между расходами и доходами правительство за январь-август 2025 года привлекло 1,24 трлн грн. Преимущественная часть этой суммы — это внешнее финансирование, которое составило около $21,4 млрд (889,8 млрд грн). Средства поступили, в частности, в рамках программ ERA Loans, Ukraine Facility, а также от МВФ и Всемирного банка.

На внутреннем рынке через размещение ОВГЗ было привлечено 345,5 млрд грн. Расходы на погашение и обслуживание государственного долга за восемь месяцев составили 637,3 млрд грн.