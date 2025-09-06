Вклады украинцев выросли до 1,3 трлн грн: на госбанки приходится половина всех сбережений

Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины на 1 августа 2025 года превысила 1,3 триллиона гривен, продемонстрировав рост на 7,4% (90 млрд грн) с начала года. Лидерами по объему привлеченных средств населения остаются государственные Приватбанк и Ощадбанк . Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Рейтинг банков по вкладам населения

Согласно данным НБУ, первая пятерка банков по объему депозитов физических лиц выглядит следующим образом:

Приватбанк (государственный) — 472,8 млрд грн.

Ощадбанк (государственный) — 220,7 млрд грн.

Универсал Банк, monobank (частный) — 91,2 млрд грн.

Райффайзен Банк (иностранный) — 75,6 млрд грн.

ПУМБ (частный) — 59,9 млрд грн.

Таким образом, только на два крупнейших государственных банка приходится более половины (53%) всех вкладов населения в стране.

Контекст банковского сектора

На начало августа в Украине работало 60 банков. Доля государственных банков в средствах населения за год несколько сократилась, но все еще остается доминирующей — 62,7%.

На фоне роста привлекательности гривневых сбережений средняя ставка по новым вкладам физических лиц во втором квартале 2025 года выросла до 10,5% годовых.

В то же время банки продолжают оптимизировать свои сети: с начала года количество действующих отделений сократилось на 77 до 4 934. Больше всего отделений остается в Ощадбанке (1147) и Приватбанке (1102).

О чем говорит статистика

Статистика НБУ демонстрирует рост доверия украинцев к банковской системе в целом, что является чрезвычайно позитивным сигналом в условиях войны. Увеличение вкладов на 90 миллиардов гривен за полгода свидетельствует о том, что люди предпочитают хранить деньги в банках, а не «под матрасом», что является важным источником ликвидности для финансовой системы и экономики.

Рост ставок по депозитам, стимулируемый политикой НБУ, делает гривневые сбережения более привлекательными и помогает сдерживать давление на валютный рынок.

В то же время чрезвычайно высокая концентрация вкладов в государственных банках является и определенным вызовом. Она свидетельствует о том, что частные и иностранные банки пока не могут полноценно конкурировать с государственными гигантами за доверие населения. В долгосрочной перспективе для здоровья рынка важной будет постепенная демонополизация и создание более равных конкурентных условий, что будет стимулировать все банки улучшать сервис и предлагать лучшие условия для своих клиентов.