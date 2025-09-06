Прогноз на неделю: доллар останется стабильным, евро продолжит колебаться

На следующей неделе на валютном рынке Украины ожидается сохранение стабильности и предсказуемости. Курс доллара , вероятно, останется в узком коридоре около 42 гривен, тогда как курс евро продолжит колебаться в зависимости от ситуации на мировых рынках. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Прогноз курсовых диапазонов

По прогнозу банкира, основные курсовые коридоры следующей недели будут такими:

На межбанке: 41,4−41,8 грн/доллар и 48−49 грн/евро.

На наличном рынке: 41,4−41,8 грн/доллар и 48−49,5 грн/евро.

Факторы стабильности

Основой курсовой стабильности, по словам эксперта, остается режим «управляемой гибкости» от НБУ, который доказал свою эффективность. Кроме того, на рынке ожидается сезонное увеличение предложения валюты.

«Агрокомпании будут активно продавать валюту для закупки необходимых расходных материалов для уборки урожая. То есть можно ожидать, что в чисто рыночном смысле предложение будет выше, чем обычно», — пояснил Лесовой.

Это может позволить Национальному банку уменьшить объемы своих валютных интервенций.

Ситуация с евро

Что касается европейской валюты, банкир напомнил, что ее курс в Украине зависит от котировок пары евро/доллар в мире. Он не ожидает резких изменений, прогнозируя, что стоимость евро останется в пределах 48−49,5 гривен.

«Изменчивость этой валюты уже становится в какой-то мере закономерной», — подчеркнул эксперт.

В целом, по его мнению, сентябрь демонстрирует спокойную динамику, и любые изменения не будут критическими.