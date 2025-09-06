Нацбанк возобновил покупку валюты, но объемы минимальны

Национальный банк Украины возобновил покупку валюты на рынке в первую неделю сентября. Впрочем, объемы невелики. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Интервенции Нацбанка

В течение 1−5 сентября регулятор купил только $50 тысяч (в эквиваленте), а за последние две недели августа НБУ вообще не покупал валюту. Всего с начала года Нацбанк купил валюту на $37 млн.

В то же время регулятор продает много: за последнюю неделю объемы составили $551 млн, а с начала года — почти $24 млрд.

Почему так происходит?

Высокий спрос: Для оплаты критического импорта (топливо, лекарства, товары для обороны, оборудование) бизнесу постоянно нужна валюта.

Низкое предложение: В то же время украинские экспортеры из-за войны зарабатывают и, соответственно, продают на рынке значительно меньше валюты, чем раньше.

Чтобы избежать стремительного обесценивания гривны из-за этого дефицита, Нацбанк выходит на рынок и «закрывает» разницу, продавая валюту из своих резервов.

НБУ фактически выступает главным продавцом валюты в стране, поддерживая стабильность гривны за счет международных резервов, которые Украина получает от международных партнеров.

