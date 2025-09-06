В августе на наличном валютном рынке Украины произошло изменение тренда: граждане снова начали активно покупать доллары США, тогда как спрос на евро, доминировавший в течение последних четырех месяцев, значительно снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Украинцы в августе вернулись к покупке долларов, спрос на евро снизился — НБУ
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
По данным регулятора, в августе население купило в банках на $359 млн больше иностранной валюты, чем продало.
При этом структура этого спроса кардинально изменилась по сравнению с предыдущими месяцами. Чистая покупка долларов США (разница между покупкой и продажей) взлетела почти в десять раз — с $17 млн в июле до $169 млн в августе.
В то же время чистая покупка евро упала с эквивалента $312 млн до $193 млн.
Таким образом, была прервана четырехмесячная тенденция, когда украинцы предпочитали европейскую валюту для новых сбережений.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии