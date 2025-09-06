Украинцы в августе вернулись к покупке долларов, спрос на евро снизился — НБУ

В августе на наличном валютном рынке Украины произошло изменение тренда: граждане снова начали активно покупать доллары США, тогда как спрос на евро , доминировавший в течение последних четырех месяцев, значительно снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным регулятора, в августе население купило в банках на $359 млн больше иностранной валюты, чем продало.

При этом структура этого спроса кардинально изменилась по сравнению с предыдущими месяцами. Чистая покупка долларов США (разница между покупкой и продажей) взлетела почти в десять раз — с $17 млн в июле до $169 млн в августе.

В то же время чистая покупка евро упала с эквивалента $312 млн до $193 млн.

Таким образом, была прервана четырехмесячная тенденция, когда украинцы предпочитали европейскую валюту для новых сбережений.

