Бизнес закладывает доллар по 46 гривен на 2026 год

Руководители ведущих компаний, работающих в Украине, закладывают в свои бюджеты на 2026 год средний курс на уровне 46 гривен за доллар . В то же время большинство (55%) ожидает положительной динамики развития своего бизнеса в следующем году. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса Европейской Бизнес Ассоциации «Прогнозы бизнеса на 2026 год».

Ожидания в отношении финансов и инвестиций

Прогнозы бизнеса относительно финансовых показателей улучшились по сравнению с прошлым годом. 77% руководителей ожидают роста доходов в гривне. Также значительно выросли ожидания относительно роста доходов в натуральном выражении (с 46% до 60%) и в долларах США (с 43% до 55%).

Растет и инвестиционная активность: 20% опрошенных компаний планируют крупные инвестиционные проекты в 2026 году (против 16% годом ранее), а средняя стоимость запланированных проектов увеличилась с $9 млн до $14 млн.

В то же время бизнес продолжает сокращать инвестиции в социальные инициативы. Если в 2024 году их планировали 65% компаний, то на 2026-й — только 55%.

Война, ИИ и приоритеты для правительства

Мнения бизнеса относительно сроков завершения войны разделились: 29% компаний строят свои планы с расчетом на то, что боевые действия могут завершиться в 2026 году, 19% — не рассчитывают на это, а 52% воздерживаются от прогнозов.

Важной тенденцией является стремительное внедрение искусственного интеллекта. 74% компаний планируют использовать ИИ-инструменты для оптимизации работы, что может быть ответом на дефицит кадров.

Среди приоритетных задач для правительства на 2026 год бизнес, кроме традиционных борьбы с коррупцией и судебной реформы, назвал выполнение обязательств Украины в рамках статуса кандидата на вступление в ЕС.