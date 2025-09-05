Национальный банк Украины в августе 2025 года применил меры воздействия к ПАО «БАНК ВОСТОК» за нарушение законодательства в сферах финансового мониторинга и валютного регулирования. Общая сумма штрафов составила 16 миллионов гривен, также банк получил два письменных предупреждения. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщила пресс-служба регулятора.
НБУ оштрафовал Банк «Восток» на 16 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга
Штрафы
Основные штрафы были наложены за системные нарушения законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов (ПВК/ФТ). В частности, банк оштрафован на 15 млн грн и 1 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, недостатки в процедуре надлежащей проверки клиентов, а также за то, что банк не осуществлял усиленных мер проверки в отношении клиентов с высоким риском.
Письменные предостережения
Помимо финансовых санкций, «БАНК ВОСТОК» получил два письменных предупреждения:
- Первое — за недостатки во внутренних документах по вопросам финансового мониторинга, в которых отсутствовали процедуры для эффективного управления рисками.
- Второе — за допущение ошибок в статистической отчетности о валютных операциях, что является нарушением валютного законодательства.
Источник: Минфин
