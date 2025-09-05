Американский доллар подешевел во время межбанковских торгов в пятницу, 5 сентября. В то же время курс евро вырос. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Доллар на межбанке подешевел, а евро вырос
► Читайте страницу «Минфин» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 5 сентября
|
Закрытие 5 сентября
|
Изменения
|
41,30/41,33
|
41,18/41,21
|
12/12
|
48,20/48,22
|
48,38/48,40
|
18/18
Официальный курс: доллар по 41,22 грн, евро по 48,16грн.
Средний курс в банках: 41,10−41,56 грн/доллар, 48,00−48,55 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,25−41,30, евро — 48,25−48,44 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии