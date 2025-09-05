Multi от Минфин
5 сентября 2025, 16:52

Глава центробанка Дании предложил подумать о вступлении в еврозону

Голова центрального банку Данії Крістіан Кеттель Томсен вважає, що данцям варто розглянути можливість приєднання до єврозони, якщо вони прагнуть мати більший вплив у Європейському Союзі. Такий крок, на його думку, також може захистити країну від глобальної турбулентності. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Голова центрального банку Данії Крістіан Кеттель Томсен вважає, що данцям варто розглянути можливість приєднання до єврозони, якщо вони прагнуть мати більший вплив у Європейському Союзі.
Christian Kettel Thomsen / nationalbanken.dk

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аргументи на користь євро

За словами Томсена, Данія в макроекономічному сенсі «вже є країною євро» завдяки жорсткій прив'язці курсу данської крони до європейської валюти. Однак офіційний перехід на євро дозволив би країні «брати більш активну участь в ухваленні рішень та бути сильніше інтегрованою» в європейську співпрацю.

Він також натякнув, що вступ до єврозони може надати додаткову безпеку на тлі нестабільного геополітичного фону.

Політичний контекст

Водночас голова центробанку визнав, що таке рішення є суто політичним, а переважна більшість населення наразі підтримує існуючу систему з фіксованим обмінним курсом.

Данія є давнім противником вступу до єврозони. У 1992 році країна отримала офіційне право не вводити євро, а на референдумі у 2000 році данці підтвердили це рішення. Серед шести країн ЄС, що не входять до єврозони, виборці Данії вважаються найбільш скептично налаштованими.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
