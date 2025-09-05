Нацбанк установил новые курсы валют на понедельник: доллар подешевел

Национальный банк определил новые курсы гривны к иностранным валютам на понедельник, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 41,2199грн. Это на 13 копеек меньше, чем в пятницу (41,3494).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,1634, что на 3 копейки больше, чем в пятницу (48,1348).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,3249 (в пятницу курс был 11,3307).

