Национальный банк определил новые курсы гривны к иностранным валютам на понедельник, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Нацбанк установил новые курсы валют на понедельник: доллар подешевел
Курс доллара
На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 41,2199грн. Это на 13 копеек меньше, чем в пятницу (41,3494).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,1634, что на 3 копейки больше, чем в пятницу (48,1348).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,3249 (в пятницу курс был 11,3307).
Источник: Минфин
