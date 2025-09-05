Меньше простоев: ТЦ сократили время закрытия из-за воздушных тревог в августе

В августе 2025 года общее время простоя торговых центров (ТЦ) из-за воздушных тревог снизилось. Доля продолжительности тревог при работе ТЦ составила 9,2%, что на 1,7% меньше, чем в июле. Это также значительно ниже показателя за август прошлого года (11,0%). Об этом свидетельствуют данные Украинского совета торговых центров.

Исследование зафиксировало общее уменьшение всех показателей, связанных с тревогами, включая их количество и продолжительность. Однако в некоторых регионах ситуация была другой. В частности, в Черниговской, Сумской и Донецкой областях, а также в Киеве количество тревог во время работы ТЦ наоборот возросло.

Топ-5 регионов с самым большим простоем ТЦ в августе:

Донецкая область (66,4%)

Сумская область (55,2%)

Черниговская область (38,9%)

Харьковская область (13,8%)

Запорожская область (7,2%)

При этом Запорожская область вошла в этот список, заменив Полтавскую.

В целом, с начала полномасштабного вторжения, среднее время простоя ТЦ по Украине из-за воздушных тревог составляет 116,1 рабочего дня. В августе 2025 года этот показатель составил 1,7 рабочего дня.