В августе 2025 года общее время простоя торговых центров (ТЦ) из-за воздушных тревог снизилось. Доля продолжительности тревог при работе ТЦ составила 9,2%, что на 1,7% меньше, чем в июле. Это также значительно ниже показателя за август прошлого года (11,0%). Об этом свидетельствуют данные Украинского совета торговых центров.
Меньше простоев: ТЦ сократили время закрытия из-за воздушных тревог в августе
Исследование зафиксировало общее уменьшение всех показателей, связанных с тревогами, включая их количество и продолжительность. Однако в некоторых регионах ситуация была другой. В частности, в Черниговской, Сумской и Донецкой областях, а также в Киеве количество тревог во время работы ТЦ наоборот возросло.
Топ-5 регионов с самым большим простоем ТЦ в августе:
- Донецкая область (66,4%)
- Сумская область (55,2%)
- Черниговская область (38,9%)
- Харьковская область (13,8%)
- Запорожская область (7,2%)
При этом Запорожская область вошла в этот список, заменив Полтавскую.
В целом, с начала полномасштабного вторжения, среднее время простоя ТЦ по Украине из-за воздушных тревог составляет 116,1 рабочего дня. В августе 2025 года этот показатель составил 1,7 рабочего дня.
Источник: Минфин
