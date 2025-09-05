Украина и Дания запускают первую общую линию производства беспилотников — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске первой совместной производственной линии по изготовлению беспилотников в Дании. Эту информацию он озвучил на брифинге с президентом Европейского совета Антониу Коштой на Закарпатье, передает Укринформ.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам Зеленского, развитие такого сотрудничества является приоритетной задачей для Украины. Он отметил, что после Дании аналогичные производственные линии планируют открывать и в других странах Европы.

Напомним

Украина и Дания активно трудятся над развитием совместного производства вооружения. Ранее Дания уже выделила 1,26 млрд евро для финансирования производства украинских дронов большой дальности, а также подписала соглашение, разрешающее отечественным оборонным предприятиям экспортировать свои технологии.