5 сентября 2025, 14:51 Читати українською

Nasdaq усиливает надзор за компаниями, покупающими криптовалюту за деньги инвесторов

Американская фондовая биржа Nasdaq усиливает надзор за публичными компаниями, которые привлекают капитал для накопления криптовалют в своих корпоративных резервах. По данным СМИ, биржа начала требовать проведения голосований акционеров для одобрения некоторых сделок и настаивает на более подробном раскрытии информации. Об этом сообщает издание The Information.

Американская фондовая биржа Nasdaq усиливает надзор за публичными компаниями, которые привлекают капитал для накопления криптовалют в своих корпоративных резервах.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что известно

Усиление контроля стало ответом на настоящий бум, наблюдаемый в этом году. С января 154 компании, торгующиеся на биржах США, объявили о планах привлечь более $98 миллиардов для покупки криптовалют. Для сравнения, до 2025 года таких компаний было только 10, а общая сумма привлечений составляла $33,6 млрд.

Большинство из этих компаний, включая лидеров тренда — биткоин-холдера Strategy (ранее MicroStrategy) и Ethereum-холдера BitMine Immersion, — торгуются именно на Nasdaq.

Новые требования и возможные последствия

Согласно сообщению, Nasdaq может приостанавливать торги или даже проводить делистинг акций тех компаний, которые не будут соблюдать новые, более жесткие требования.

Эти шаги могут усложнить и удлинить процесс привлечения капитала для таких фирм, а также добавить неопределенности. На фоне этих новостей акции нескольких компаний, активно покупающих криптовалюту, подверглись резкому падению.

Почему это важно

Усиление надзора со стороны Nasdaq является важным сигналом о «взрослении» рынка и реакцией регулятора на новый, потенциально рискованный тренд.

  • Для инвесторов: Требования по голосованию акционеров и более детальному раскрытию информации являются позитивным шагом. Это предоставит им больше контроля и прозрачности в отношении того, как именно компания планирует использовать привлеченные средства и какие риски несет ее криптовалютная стратегия.
  • Для компаний: Это усложнит жизнь тем, кто пытался спекулировать на «хайпе», просто объявляя о планах покупки криптовалюты, чтобы разогнать цену своих акций. Теперь им придется четко обосновывать свою стратегию перед акционерами и рынком.
  • Для рынка в целом: Действия Nasdaq являются попыткой установить цивилизованные правила игры. Биржа не запрещает саму стратегию, но стремится обеспечить, чтобы она реализовывалась прозрачно и с соблюдением прав всех акционеров. Это необходимый шаг для долгосрочной и устойчивой интеграции цифровых активов в традиционные рынки капитала.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
