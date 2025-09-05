Nasdaq усиливает надзор за компаниями, покупающими криптовалюту за деньги инвесторов

Американская фондовая биржа Nasdaq усиливает надзор за публичными компаниями, которые привлекают капитал для накопления криптовалют в своих корпоративных резервах. По данным СМИ, биржа начала требовать проведения голосований акционеров для одобрения некоторых сделок и настаивает на более подробном раскрытии информации. Об этом сообщает издание The Information.

Что известно

Усиление контроля стало ответом на настоящий бум, наблюдаемый в этом году. С января 154 компании, торгующиеся на биржах США, объявили о планах привлечь более $98 миллиардов для покупки криптовалют. Для сравнения, до 2025 года таких компаний было только 10, а общая сумма привлечений составляла $33,6 млрд.

Большинство из этих компаний, включая лидеров тренда — биткоин-холдера Strategy (ранее MicroStrategy) и Ethereum-холдера BitMine Immersion, — торгуются именно на Nasdaq.

Новые требования и возможные последствия

Согласно сообщению, Nasdaq может приостанавливать торги или даже проводить делистинг акций тех компаний, которые не будут соблюдать новые, более жесткие требования.

Эти шаги могут усложнить и удлинить процесс привлечения капитала для таких фирм, а также добавить неопределенности. На фоне этих новостей акции нескольких компаний, активно покупающих криптовалюту, подверглись резкому падению.

Почему это важно

Усиление надзора со стороны Nasdaq является важным сигналом о «взрослении» рынка и реакцией регулятора на новый, потенциально рискованный тренд.