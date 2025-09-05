OpenAI запускает платформу для поиска работы, бросая вызов LinkedIn

Компания OpenAI анонсировала разработку собственной платформы для поиска работы на базе искусственного интеллекта. Эти шаги могут превратить компанию в прямого конкурента для своего крупнейшего инвестора, Microsoft, и его профессиональной соцсети LinkedIn. Об этом пишет CNBC.

Что известно о новой платформе

Платформа OpenAI Jobs Platform будет использовать ИИ для соединения квалифицированных кандидатов с компаниями. Сервис будет ориентирован не только на крупные корпорации, но и на помощь местному бизнесу и государственным учреждениям. Ожидается, что платформа заработает к середине 2026 года.

Конкуренция с Microsoft

Новые продукты создают прямую конкуренцию образовательной и рекрутинговой платформе LinkedIn, принадлежащей Microsoft. Это подчеркивает сложные отношения между OpenAI и ее главным инвестором.

Связи с Вашингтоном

В то же время OpenAI укрепляет свои связи с правительством США. Компания недавно запустила предложение для правительственных учреждений, получила крупный контракт от Пентагона и участвует в проекте Stargate. Накануне CEO OpenAI Сэм Альтман встретился с президентом Дональдом Трампом для обсуждения развития искусственного интеллекта.