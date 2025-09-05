Французский ИИ-стартап Mistral привлек €2 млрд, оценка компании взлетела до €12 млрд

Французский стартап в области искусственного интеллекта Mistral AI завершает новый инвестиционный раунд на сумму €2 миллиарда, по итогам которого оценка компании, с учетом новых средств, достигнет €12 миллиардов ($14 млрд). Это укрепляет позиции Mistral как одного из самых дорогих технологических стартапов Европы и главного конкурента OpenAI на континенте. Об этом пишет Bloomberg.

Детали финансирования и стратегия

Этот раунд финансирования является первым для компании с июня 2024 года, когда ее оценивали в €5,8 млрд. Таким образом, менее чем за 15 месяцев стоимость стартапа выросла более чем вдвое.

Привлеченные средства компания планирует направить на дальнейшее развитие и, возможно, на создание собственного дата-центра во Франции. Ранее в этом году CEO компании Артур Менш заявлял, что рассматривает возможность привлечения внешнего капитала для этого проекта.

Контекст рынка

Mistral, основанная в 2023 году бывшими исследователями из Google DeepMind и Meta, разрабатывает как языковые модели с открытым исходным кодом, так и коммерческие продукты, в частности чат-бот Le Chat, ориентированный на европейских пользователей.

Новый раунд финансирования проходит на фоне активизации конкурентов. Недавно OpenAI закрыла крупный инвестиционный раунд, а американский стартап Anthropic привлек $13 миллиардов при оценке в $183 миллиарда.