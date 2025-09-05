Цены на нефть готовятся к первому недельному падению за три недели

Цены на нефть в пятницу, 5 сентября, продолжили снижение третью сессию подряд и готовятся зафиксировать первое недельное падение за последние три недели. Инвесторы обеспокоены ростом ожиданий относительно увеличения предложения на рынке и неожиданным ростом запасов сырой нефти в США, что свидетельствует о слабости спроса. Об этом пишет Reuters.

Давление со стороны предложения

Главным фактором, оказывающим давление на цены, являются ожидания рынка, что альянс ОПЕК+ на своей встрече в это воскресенье может принять решение о дальнейшем увеличении добычи в октябре. Как сообщало Reuters, восемь членов группы рассматривают возможность досрочной отмены второго пакета сокращений добычи объемом 1,65 млн баррелей в сутки.

Дополнительным негативным сигналом стал неожиданный рост запасов сырой нефти в США. По данным Управления энергетической информации, на прошлой неделе запасы выросли на 2,4 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их сокращения на 2 млн баррелей.

Проблемы со спросом

Со стороны спроса также поступают тревожные сигналы. Аналитики отмечают, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вступают в сезон планового технического обслуживания. Это, в сочетании со снижением рентабельности переработки из-за ожидаемого падения глобального спроса, приведет к сокращению закупок ими сырой нефти.

Геополитические риски остаются

В то же время падение цен сдерживается рисками, связанными с поставками российской нефти. В четверг президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть. Любое сокращение экспорта из россии может привести к росту мировых цен.

По состоянию на утро пятницы фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $66,80 за баррель, а американская WTI — $63,25.