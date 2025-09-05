Ripple запустил стейблкоин в Африке, хакеры прячут вирусы в смартконтрактах Ethereum: что нового

Ripple запустил стейблкоин RLUSD в Африке

Компания Ripple, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, расширяет свою деятельность в Африке. Теперь ее стейблкоин Ripple USD (RLUSD), обеспеченный долларом США, будет доступен и на этом континенте благодаря партнерству с местными компаниями Chipper Cash, VALR и Yellow Card.

Джек МакДональд, старший вице-президент по стейблкоинам в Ripple, отметил, что RLUSD уже доказал свою эффективность в различных бизнес-сценариях: от платежей и токенизации до использования в качестве обеспечения. По его словам, спрос на RLUSD растет по всему миру.

Соучредитель Chipper Cash, Хэм Серуйоджи, добавил, что доступ к RLUSD позволит их клиентам совершать более быстрые и более дешевые международные платежи. Он также подчеркнул, что RLUSD имеет большой потенциал для институционального использования блокчейна в Африке и за ее пределами.

Запущенный в конце 2024 года, стейблкоин RLUSD уже достиг рыночной капитализации более 700 миллионов долларов. Этот показатель свидетельствует о высоком спросе на регулируемые стейблкоины, отвечающие всем нормативным требованиям.

Аналитики издания The Economist считают, что Китай вряд ли сможет создать популярный стейблкоин, привязанный к юаню. По их мнению, этому мешают две ключевые проблемы: жесткий контроль за движением капитала и ограниченный объем оффшорных активов.

Несмотря на то, что Пекин рассматривает возможность использования «стабильных монет», этот шаг, как предполагают журналисты, ответ на принятие в США закона GENIUS Act. В то же время китайские регуляторы уже обязали брокеров и аналитические центры прекратить публикации о стейблкоинах.

Поскольку торговля криптовалютами в материковом Китае запрещена с 2021 года, роль тестовой площадки взял на себя Гонконг, где с 1 августа вступило в силу законодательство по «стабильным монетам». В рамках «регуляторной песочницы» такие компании как JD.com и Standard Chartered уже тестируют стейблкоины для международных платежей.

Однако даже в теории, где стейблкоины могли бы усилить позиции юаня на мировой арене, на практике существуют серьезные ограничения:

Ограниченная ликвидность: По данным Morgan Stanley, объем депозитов в юанях в Гонконге составляет менее 1 трлн юаней, тогда как в материковом Китае — 300 трлн. Этот небольшой пул оффшорных активов делает обеспечение стейблкоинов крайне сложным.

«Ловушка» контроля капитала: Китай строго контролирует движение капитала, чтобы защитить свою экономику. Регуляторы опасаются, что стейблкоины могут стать лазейкой для нелегального вывода денег из страны. Именно поэтому даже в Гонконге власти предпочитают стейблкоины в гонконгских долларах, привязанных к доллару США, а не к юаню.

По данным МВФ, в 2024 году китайские пользователи приобрели стейблкоинов на $18,6 млрд, что указывает на значительный, но неконтролируемый спрос. Массовый запуск юань-стейблкоина мог бы усилить отток капитала и подорвать финансовую стабильность, чего власти пытаются избежать.

По мнению The Economist, юань-стейблкоин не сможет конкурировать с долларовыми аналогами из-за геополитических рисков и ограниченной конвертируемости китайской валюты.

За последние пять месяцев крупные инвесторы, называемые «китами», значительно увеличили свои запасы Ethereum (ETH). Это скопление стало одной из обстоятельств роста цены ETH до $4 500.

Аналитики Santiment сообщают, что инвесторы с активами от 1000 до 100 000 ETH с 3 апреля приобрели дополнительно 5,54 млн ETH, что по текущему курсу составляет около $24,2 млрд.

Где находится Ethereum:

Киты: В целом «киты» контролируют 42,5 млн. ETH, что равняется 35% от всего объема криптовалюты в обращении, или $186,4 млрд.

Биржи: Объем ETH на биржах продолжает уменьшаться, достигнув трехлетнего минимума. По данным CryptoQuant, сейчас на торговых платформах хранится 17,26 млн. ETH, тогда как в сентябре 2022 года эта цифра составляла 28,8 млн. ETH.

Спотовые ETF: Американские спотовые Ethereum-ETF владеют 6,6 млн. ETH, что составляет 5,42% от общего предложения.

Корпоративные резервы: Компании, держащие ETH в своих резервах, совокупно владеют 4,71 млн ETH (3,89% предложения). Крупнейшим владельцем среди них является Bitmine Immersion Tech с 1,87 млн. ETH.

Важно отметить, что некоторые кошельки могут пересекаться между этими категориями, поэтому суммировать эти показатели для получения общего числа не совсем корректно.

Исследователи из компании ReversingLabs обнаружили новый способ распространения вредоносных программ, в котором хакеры используют смартконтракты Ethereum для скрытой передачи команд и ссылок. Этот метод позволяет злоумышленникам обходить стандартные системы кибербезопасности.

В июле 2025 года были обнаружены два вредоносных пакета — colortoolsv2 и mimelib2, которые злоумышленники разместили в репозитории NPM (хранилище JavaScript-библиотек). Особенностью этих вирусов было то, что они не содержали прямых ссылок на серверы управления. Вместо этого, вредоносный код получал эти ссылки из смартконтрактов Ethereum.

Эта техника делает сетевой трафик, генерирующий вирус, визуально легитимным и значительно усложняющим его обнаружение. После установки пакеты подключались к блокчейну, получали оттуда адреса серверов и загружали вторую часть вредоносной программы.

По данным ReversingLabs, этот подход является беспрецедентным. Ранее хакеры уже использовали блокчейн, но еще никогда не применяли его для маскировки управляющих ссылок таким образом.

Эта кибератака является частью масштабной кампании социальной инженерии. Хакеры создавали фейковые репозитории на GitHub, выдавая их за ботов для торговли криптоактивами. Для правдоподобия они добавляли фальшивые комментарии, использовали несколько аккаунтов-наблюдателей и создавали профессиональную документацию.

Атаки на открытые репозитории становятся все чаще. В 2024 году было зафиксировано по меньшей мере 23 подобных кампаний, направленных на криптоактивы. Вредоносные программы распространяются не только в экосистеме Ethereum, но и на других блокчейнах, таких как Solana и Bitcoin.

Эксперты отмечают, что сочетание блокчейн технологий с социальной инженерией показывает, что хакеры становятся все более изобретательными. Такие методы представляют серьезную угрозу для разработчиков и пользователей.