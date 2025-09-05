Эмитент стейблкоинов Tether планирует инвестировать в добычу золота — FT

Компания Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, провела переговоры об инвестировании в золотодобывающую отрасль. Компания стремится диверсифицировать свои огромные доходы, полученные от криптовалют, вложив их в рынок драгоценных металлов. Об этом пишет издание Financial Times.

От добычи до торговли

По данным четырех источников издания, Tether обсуждала возможности инвестирования во всю цепочку поставок золота — от непосредственной добычи и переработки до торговли и финансирования через роялти-компании.

Этот интерес со стороны криптогиганта вызвал удивление в консервативном секторе добычи золота.

«Им нравится золото. Но я не думаю, что у них есть стратегия», — сказал один из руководителей отрасли. Другой назвал Tether «самой странной компанией, с которой когда-либо имел дело».

Tether и золото: текущие связи

Tether, управляющая стейблкоином USDT с капитализацией $168 млрд и получившая $5,7 млрд прибыли за первое полугодие, уже является значительным игроком на рынке золота. Компания владеет золотыми слитками на сумму $8,7 миллиарда, которые хранятся в Цюрихе и являются частью обеспечения ее токенов.

Кроме того, в июне инвестиционное подразделение Tether приобрело миноритарную долю в канадской роялти-компании Elemental Altus за $105 млн. Сообщается, что компания ведет переговоры и с другими подобными фирмами, которые инвестируют в шахты в обмен на долю будущих доходов.

Tether также имеет собственный токен XAUt, обеспеченный физическим золотом, однако его рыночная капитализация ($880 млн) значительно меньше, чем у USDT.