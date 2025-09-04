За январь-август 2025 года поступления в местные бюджеты составили 324,9 млрд. грн. Это на 17,3%, или на 47,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабильном росте доходов общин. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Доходы местных бюджетов выросли: за 8 месяцев собрано почти 325 млрд грн налогов
Наибольшим источником поступлений остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ), обеспечивший почти 58% от общей суммы. За восемь месяцев по налогу уплачено 188,3 млрд грн, что на 18,7% больше, чем в 2024 году.
Другие ключевые источники доходов:
- Единый налог — 52,9 млрд грн (+11,7%).
- Налог на прибыль предприятий — 23,7 млрд грн (+21,1%).
- Налог на имущество — 38,4 млрд грн (+15,5%).
- Акцизный налог с произведенных в Украине товаров — 1,5 млрд грн (+45%).
- Экологический налог — 1,1 млрд грн (+9,7%).
- Туристический сбор — 219,5 млн грн (+35,1%).
