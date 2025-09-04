Доходы местных бюджетов выросли: за 8 месяцев собрано почти 325 млрд грн налогов

За январь-август 2025 года поступления в местные бюджеты составили 324,9 млрд. грн. Это на 17,3%, или на 47,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабильном росте доходов общин. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.