Доллар подешевел на 3 копейки: НБУ установил курсы валют на пятницу

Национальный банк Украины установил на 5 сентября официальный курс гривны на уровне 41,34 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам

Официальный курс на 5 сентября установлен на таком уровне: 41,34 грн за 1 доллар, что на 3 копейки меньше чем в четверг.

Официальный курс евро составит 48,13 грн за 1 евро. Это на 7 копеек меньше, чем в четверг.

