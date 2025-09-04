Рекордный август: рынок электромобилей в Украине стремительно растет

В августе 2025 года рынок электромобилей в Украине достиг исторического рекорда: суммарный объем сегмента, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы, составил 11 545 единиц. Это на 12,5% больше, чем в июле, и на 22,5% превышает показатели августа прошлого года, сообщает Институт исследований авторынка.

По данным экспертов, такой стремительный рост обусловлен тремя основными факторами:

Удорожание горючего на АЗС.

Всеобщая мировая тенденция роста интереса к электромобилям.

Приближение возврата НДС на растаможку электрокаров с 1 января 2026 года.

Аналитики считают, что именно последний фактор — самый мощный драйвер, поскольку после нового года электромобили могут подорожать почти на треть.

Ожидается, что рост будет продолжаться до конца 2025 года, после чего рынок может пережить временное проседание, а затем стабилизируется и снова начнет расти.

Структура рынка и лидеры

Наибольшую долю рынка в августе заняли импортируемые подержанные электромобили — 52,1% (6018 единиц). Внутренние перепродажи составили 30,8%, а новые электромобили — 17% (1966 единиц), что является новым рекордом для этого подсегмента.

По сравнению с прошлыми периодами наибольший рост показали:

Импорт новых авто (+62,6% по сравнению с прошлым годом).

Внутренние перепродажи (+31,1% по сравнению с прошлым годом).

Общий парк электрического транспорта в Украине на конец июля 2025 составил 185 тысяч единиц, из которых 181 тысяча — легковушки.

Грузовиков на электротяге 3,9 тысячи, также есть несколько электробусов (8 шт.). Кроме этого зарегистрировано около 1,1 тысячи единиц разной мототехники на электрической тяге.

Самые популярные бренды

Самым популярным брендом в общем автопарке стала Tesla (20%), опередив многолетнего лидера Nissan (18,9%). На третьем месте — Volkswagen с долей 12,6%.

